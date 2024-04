Belgisch modemerk Crush verandert naam naar Colorush

Belgisch modemerk Crush ondergaat een naamsverandering. Het merk gaat nu verder door het leven als Colorush. De naamsverandering volgt nadat oprichters Jill Shaw en Roxanne Sabbe begin 2023 het merk weer volledig in handen kregen.

“We voelen dat we echt starten aan een nieuw hoofdstuk waarin een gloednieuwe website én kantoor in Gent, inspirerende campagnes en onze nieuwe, geëvolueerde naam Colorush deel vanuit maken. We kunnen nieuwe Belgische verkooppunten toevoegen aan onze lijst waar we enorm fier op zijn. Ook blijft de internationale interesse toenemen, zo liggen we vanaf deze zomer in Bloomingdales en Harvey Nichols Dubai en Abu Dhabi,” aldus Jill Shaw en Roxanne Sabbe, oprichters Colorush, in het persbericht.

Colorush (dat ook wel C-rush genoemd zal worden genoemd als afkorting) wordt verkocht bij onder andere Uno Knokke, Pand 13 en James in België. Internationaal ligt het merk bij Saks, Farfetch, Harrods en Selfridges.

Colorush focus met de collecties op items van kasjmier en lichte knitwear. Het merk staat ook bekend om het wijde spectrum aan kleuren die het biedt.