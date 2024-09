Belgisch modemerk Mayerline lanceert nieuw label voor circulaire mode

Het Belgische modemerk Mayerline kondigt een nieuw label voor circulaire mode aan: Re-new. De eerste collectie van dit label bestaat uit mantels, gemaakt van stoffen uit eerdere collecties. Het modemerk heeft voor de productie van de collectie samengewerkt met CiLAB, een specialist in circulaire mode.

Mayerline deelt in een persbericht over het proces: “Voor deze capsulecollectie ging Mayerline Brussels aan de slag met zorgvuldig geselecteerde, ingezamelde mantels uit eerdere collecties. Elk item, gemaakt volgens de Mayerline-kwaliteitsstandaarden, kreeg een nieuw ontwerp. In samenwerking met CiLAB werden snits aangepast, lengtes ingekort, en kreeg elke mantel een nieuwe voering, afwerking en knopen.”

Een mantel van Mayerline gemaakt door CiLAB met het Re-new label Credits: Met dank aan Mayerline

Circulaire mode-expert Sibille Diederichs van CiLAB legt uit: “Het proces omvat deconstructie, herontwerp en reconstructie, wat veel handwerk en nauwkeurigheid vereist. Dit project toont hoe we bestaande producten op een innovatieve manier een nieuw leven kunnen geven."

'Re-new by Mayerline Brussels' wordt gesteund door prinses Delphine van Saksen-Coburg Credits: Mat dank aan Mayerline

Het Re-new initiatief krijgt de steun van prinses Delphine van Saksen-Coburg. Zij is tevens ook het model in de campagnebeelden. Zij is benoemd als eerste eigenaar van een Re-new product van Mayerline en als ambassadrice van de collectie. Met haar betrokkenheid wil ze aandacht creëren voor de mogelijkheden van vernieuwende creativiteit in de Belgische modewereld en het belang van circulair denken. De prinses deelt: "Ik steun met trots innovatieve, Belgische merken zoals Mayerline. Ze zetten zich actief in voor het hergebruiken en upcyclen van kleding. Deze initiatieven zijn belangrijk voor een duurzame toekomst, en Mayerline is onderdeel van de oplossing."

Het Re-new label van Mayerline Credits: Met dank aan Mayerline

Mayerline wil dat elk kledingstuk generaties lang meegaat. Het merk biedt daarom een levenslange, gratis herstelservice via Atelier Mayerline.“Het Re-new project is slechts één initiatief in een bredere duurzaamheidsstrategie,” onderstreept het persbericht. Mayerline bracht eerder limited edition feestjurken uit reststocks, upcycled combi-shirts, kimono’s en draagtasjes uit.

‘Re-new by Mayerline Brussels’ wordt ter gelegenheid van de Week van de Belgische Mode, van 12 tot 19 oktober, exclusief gelanceerd. De collectie bestaat uit slechts 54 upcycled mantels.