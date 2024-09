'De circulaire textielindustrie biedt kansen, maar vraagt om actie'

Een circulaire textielindustrie in Nederland heeft groot potentieel, maar vraagt om gerichte actie van bedrijven, beleidsmakers en investeerders. Dat blijkt uit het rapport 'Towards a Dutch Circular Textile Industry', gepubliceerd door Invest-NL, een investeringsmaatschappij die duurzame en innovatieve projecten financiert.

Kansen voor economische waarde

Circulaire bedrijfsmodellen met inspanningen zoals verhuur, reparatie en herverkoop van kleding kunnen jaarlijks meer dan 50 miljoen euro opleveren, mits ze worden opgeschaald. Innovaties in recycling- en sorteertechnologieën bieden ook veelbelovende mogelijkheden.

De economische kansen zijn dus groot. Maar momenteel staat een circulaire economie nog in de kinderschoenen. Het rapport biedt concrete aanbevelingen om de transitie naar een circulaire textielketen te versnellen en de financiële haalbaarheid te creëren.

Aanbevelingen voor de weg vooruit

Een kernadvies uit het rapport is om beleidsmaatregelen in te voeren die de impact op mens en milieu van nieuwe materialen weerspiegelen in de prijs. True Pricing heet dat. Kleding die op een verantwoorde manier wordt geproduceerd, zou dan dus goedkoper worden en mode waarvoor mensen worden uitgebuit en/of het milieu schade toebrengt, duurder.

Op die manier worden duurzamere kledingstukken ook aantrekkelijker voor de consument, want die wordt vooral gedreven door prijs en gemak, zo wordt in het rapport uitgelegd. Bovendien hebben consumenten vaak onvoldoende kennis over het maken van duurzame keuzes en worden zij beïnvloed door fast fashion marketingcampanges, die snelle, goedkope mode promoten.

Om diezelfde reden wordt ook aanbevolen de btw op tweedehands kleding te verlagen .

Een andere cruciale aanbeveling is om de samenwerking tussen circulaire startups en grote modemerken te stimuleren. Nu is er nog te weinig samenwerking, schrijft InvestNL, wat de afname van duurzamere materialen in de weg staat. Gerecyclede materialen bijvoorbeeld zijn vaak duurder dan nieuwe materialen en worden gezien als van mindere kwaliteit . Hierdoor blijft de vraag laag, wat investeringen in verbetering en schaalvergroting belemmert​. Het rapport beschrijft dit als een "kip en ei"-situatie: zonder voldoende vraag naar gerecyclede grondstoffen blijft de productie beperkt, maar zonder schaalvergroting is het lastig om de kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren​.

Tot slot pleit InvestNL ook voor een nationale coördinatie om de transitie naar een circulaire textielindustrie te versnellen. Het benadrukt dat er een gebrek is aan landelijke sturing, waardoor initiatieven versnipperd raken en belangrijke stakeholders buiten beeld blijven. Het opzetten van een nationaal beleid of centrale aansturing zou helpen om verschillende initiatieven beter op elkaar af te stemmen, duidelijke doelen te stellen en samenwerking tussen bedrijven, investeerders en beleidsmakers te bevorderen​.

Alleen door samen te werken en duidelijke langetermijndoelen te stellen, kunnen we de milieu-impact van de mode-industrie drastisch verminderen en tegelijkertijd economische waarde creëren, aldus het rapport.

Het gehele rapport is gratis te downloaden op de website van Invest.nl.

Mended zet zich in voor reparatie en wederverkoop in de modesector. Credits: Mended

Beeld ter illustratie uit het archief van tweedehands mode. Beschrijving: New fast fashion items cost-per-wear vs. pre-loved curated fashion items. Credits: Vestiaire Collective

Beeld ter illustratie uit het archief van tweedehands mode. Credits: JBC tweedehands winkel.

Beeld ter illustratie van herstelwerkzaamheden. Hier zie je Caroline Schumacher, Reparatie Expert Bever Credits: eigendom Bever

Delen van deze artikeltekst zijn gegenereerd met een kunstmatige intelligentie tool (AI) en daarna geredigeerd.

Beeld ter illustratie van herstelwerkzaamheden en kleding reparareren. Credits: Patagonia

Veja repareert schoenen en verlengt de levensduur van kleding. Credits: Veja, bron: persbericht 'Veja opent eerste General Store, dé hotspot in upcycling van Parijs' van Turbulence PR op 18 maart 2024.