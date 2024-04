Wat als we langer van onze lievelings kledingstukken kunnen genieten?

Jafix.com is een onafhankelijk platform volledig gewijd aan het repareren van spullen, met gratis herstel-handleidingen voor de consument voor een breed scala aan producten van kleding tot meubels en elektronica. Oprichter Sieds Wijnja timmert nu zo’n drie jaar aan de weg. Wijnja groeide op in een familie waar repareren de gewoonste zaak van de wereld is, vertelt hij. Ook heeft hij een technische achtergrond: hij is van originele UX designer, waarbij het draait om gebruiksvriendelijkheid.

Het platform onderscheidt zich volgens Wijnja doordat het de consument in tegenstelling tot DIY-filmpjes op YouTube volledig aan de hand neemt. De consument leest hoe makkelijk of moeilijk een reparatie is, hoeveel tijd het gaat kosten, welke spullen nodig zijn en soms sluiten we linkjes in naar pagina’s waarop evt. benodigde onderdelen te bestellen zijn,” vertelt Wijnja “en dan volgen de stap voor stap instructies aan de hand van beeldmateriaal en tekst.” Het idee is om de consument maximaal te ondersteunen in zo’n traject en ‘vooral een beetje gerust te stellen’, vat de oprichter samen. “Uit onderzoek blijkt dat mensen wel willen repareren, maar ze wel een beetje geholpen moeten worden,” vertelt hij.

Op het Jafix.com platform koppelt Wijnja ook consumenten aan (ervaren) reparateurs indien ze de herstelwerkzaamheden liever uitbesteden, bijvoorbeeld omdat ze geen tijd hebben of de vaardigheden niet bezitten. In zijn zoektocht naar partners kwam Wijnja in contact met Bever, vertelt hij. Deze samenwerking leidde tot de ontwikkeling van twintig reparatiehandleidingen voor de buitensportwinkel, variërend van kleding tot kampeerspullen, die zowel op de website van Bever als op Jafix.com te vinden zijn.

Vorig jaar ging Jafix.com ook aan de slag voor familiebedrijf Zeeman ‘die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan’. Op de website van de textieldiscounter is een repair-pagina gewijd aan herstelhandleidingen voor kleding en textiel. De 'technische achterkant’ van deze pagina is gemaakt door en in beheer van Jafix.com. “Dat is een zogenoemde white label oplossing, iets wat instappen voor bedrijven makkelijker maakt’,” legt Wijnja uit.

Momenteel is Wijnja in gesprek met een aantal bekende retailketens. Namen kan hij nog niet noemen.