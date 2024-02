Uitgebreid rapporteren over duurzaamheid is of wordt verplicht: dit moet je weten over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Melissa Wijngaarden is daarnaast ook mede-oprichter van Project Cece (2019), een online shopzoekmachine met groenere kleding van tweehonderd modemerken voor de consument.

Impactbytes is een zusterorganisatie van Project Cece. Het is een Software as a Service (SaaS)-platform dat zich juist richt op bedrijven.

“Impactbytes is ontstaan vanuit de grotere uitdaging die er ligt voor de sector. Namelijk het identificeren van duurzaamheidscredentials van producten,” vertelt Wijngaarden. Dat zijn de 'referenties' die aantonen hoe milieuvriendelijk en sociaal verantwoordelijk een product is. In modecollecties worden verschillende materialen gebruikt, verschillende verwerkingsmethoden en soms zijn er keurmerken die iets zeggen over duurzaamheid of dierenwelzijn bijvoorbeeld. “Het probleem is dat elk merk op een andere manier over zijn duurzaamheidsinspanningen vertelt en er zijn geen vaste regels over hoe ze deze informatie moeten delen,” legt Wijngaarden uit.

Impactbytes helpt online winkels, platforms en zoekmachines dus bij deze uitdaging. Het bedrijf fungeert eigenlijk als duurzaamheids data verstrekker. Klanten van het bedrijf zijn bijvoorbeeld webwinkel Utopia, online zoekmachine Ecosia (‘zij noemen zichzelf de duurzame Google’) en duurzame kledingmerken Mud Jeans en Kings of Indigo.

Op haar website schrijft Impactbytes onder meer over de CSRD. “Eerst zou er sprake zijn dat de CSRD ook van toepassing zou gaan zijn voor alle midden- en kleinbedrijven," vertelt Wijngaarden, “dus onze klanten kwamen ook bij ons met vragen over de wetgeving.” (Over het huidige toepassingsbereik van de CSRD later meer,red.).

Duurzaamheidsdata op productniveau van Impactbytes Credits: eigendom Impactbytes