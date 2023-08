Wat is fast fashion? (Met de term kan snelle productie of snelle consumptie worden bedoeld)

"Zara heeft een eeuwenoud tweejaarlijkse modecyclus doorbroken", stelde Masoud Golsorkhi, redacteur van tijdschrift Tank in 2012 tegenover The New York Times. (Bron: 'How Zara Grew Into the World's Largest Fashion Retailer', Suzy Hansen, 9 november 2012.)

Omdat Zara zijn assortiment zoals je nu weet veel vaker vernieuwt met nieuwe kledingontwerpen en trends. Maar er is nog een reden waarom designermerken ook steeds meer collecties zijn gaan maken:

Modejournalist Milou van Rossum vertelde in 2020 aan Nieuwsuur dat ketens zoals H&M en Zara naar de collecties van ontwerpers keken en deze snel imiteerden. Vaak lagen de nagemaakte varianten al in de winkels van deze ketens voordat de originele ontwerpen zelfs maar beschikbaar waren. "De klanten die dure merken kopen, zien de ontwerpen al eerder liggen bij de grote ketens, waardoor er een gevoel van verveling kan ontstaan," legt Van Rossum uit. Om deze reden zijn designermerken (en modemerken in alle prijssegmenten, red.) steeds meer collecties gaan maken.