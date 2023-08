Retail en wholesale: wat is het, wie doet eraan in de mode en hoe zit het met prijsstrategie?

Wat is de betekenis van detailhandel? Wat is de betekenis van wholesale? Welke modemerken doen er aan detailhandel en groothandel? Wat is een wholesale prijs en retailprijs? Op die vragen geven we je antwoord in dit korte achtergrondstuk.

Het verschil tussen detailhandel en groothandel

1. Detailhandel en groothandel - de definities

Het verschil tussen retail en wholesale in de mode heeft te maken met de manier waarop producten worden verkocht en aan wie ze worden verkocht.

Detailhandel (of retail in het Engels) verwijst naar de verkoop van modeartikelen aan consumenten. Dit kan gebeuren in fysieke winkels, online winkels of een combinatie van beide.

Detailhandelaren zijn de bedrijven die direct aan consumenten verkopen. Ze kopen modeartikelen in van groothandelaren (vaak zijn dat de modemerken!) of direct bij de producent en verkopen ze vervolgens aan consumenten om hun boterham te verdienen. Detailhandelaren zijn dus bijvoorbeeld de zelfstandige retailers met één of meerdere modewinkels of denk aan de bekende warenhuizen . Zij hebben doorgaans een breed assortiment aan modeartikelen en richten zich op het bieden van een goede winkelervaring en klantenservice.

Groothandel (wholesale in het Engels) verwijst naar de verkoop van goederen in grote hoeveelheden aan een "tussenpersoon" / andere bedrijven. Groothandelaren leveren modeartikelen aan detailhandelaren, zoals boetieks, warenhuizen of online winkels, die de producten vervolgens aan de consument verkopen.

2. Welke modebedrijven doen aan groothandelsactiviteiten en detailhandel?

Veel grote namen in de mode-industrie opereren zowel in de groothandel als in de detailhandel. Dit betekent dat hun merk wordt verkocht via multibrandretailers (onafhankelijke boetieks) en ook via hun eigen merk- of flagshipwinkels .

Voor de modebranche is het openen van flagships een relatief nieuwe ontwikkeling die sinds eind jaren 90 door steeds meer modemerken is omarmd. Denk bijvoorbeeld maar aan grote kledingmerken, zoals sportmerken Nike en Adidas bijvoorbeeld. Hun producten zijn bij warenhuizen en boetieks en sneakerstores verkrijgbaar (bij “tussenpersonen”), maar ook in de eigen winkels van de labels (waarbij ze dus rechtstreeks aan de consument worden verkocht).

Sommige modemerken zetten meer in op detailhandel en anderen meer op groothandel, maar doorgaans zie je dat er zowel aan retail als wholesale wordt gedaan. Dat doen bijvoorbeeld Garcia, Levi’s, Filippa K, American Vintage, Daily Paper, Fabienne Chapot, G-star, Ganni, Maje, Ugg, Birkenstock, Triumph, Crocs, Xandres, Dstrezzed, Louis Vuitton en Totême.

Beeld ter illustratie van detailhandel en groothandelsactiviteiten. Nike sneakers in het schap bij sneakerketen Snipes. Credit: DJ Khaleds Büro / Studio im “We The Best x Snipes”-Store Credits: Snipes

Beeld ter illustratie van detailhandel en groothandelsactiviteiten. Nike brandstore. Credits: Nike Style store in Seoul. Eigendom Nike

3. Wat is het verschil tussen de groothandelsprijs en retailprijs?

De groothandelsprijs is de prijs die de detailhandelaar betaalt om een kledingstuk in te kopen bij een groothandelaar of de fabrikant (doorgaans het kledingmerk dus).

De retailprijs, detailhandelsprijs of adviesverkoopprijs is de prijs die de consument betaalt wanneer hij het product in de winkel koopt.

Hoe worden deze prijzen bepaald?

De groothandelsprijs (of wholesale prijs) is opgebouwd uit de kosten van productie, maar bijvoorbeeld ook kosten van transport en/of importkosten, plus een winstmarge voor de fabrikant/product of groothandelaar. Laatstgenoemde is het geld dat het merk verdient aan de verkoop van een kledingstuk aan de retailer.

De retailprijs / detailhandelsprijs / adviesverkoopprijs omvat de groothandelprijs plus de operationele kosten van een retailer (zoals huur, salarissen van personeel en marketingkosten) en een winstmarge voor de retailer. Laatstgenoemde is het bedrag dat de retailer verdient aan de verkoop van een kledingstuk aan de consument.

We geven een voorbeeld. Een jas van een wat duurder kledingmerk heeft een groothandelsprijs van 200 euro. Een zelfstandig retailer betaalt het kledingmerk dus 200 euro om deze jas in te kopen. In zijn modezaak gaat de jas de winkelrekken in voor 540 euro (want vaak is de marge rond de 2,7. De groothandelsprijs van 200 euro x factor 2,7 = de adviesverkoopprijs van 540 euro).

“Ik denk dat veel mensen niet weten dat je van je verkoopprijs onderaan de streep maar een klein gedeelte overhoudt,” zei zelfstandig retailer Marion Mulder in gesprek met FashionUnited. "Omdat het allemaal niet transparant is.”

Beeld ter illustratie van uitverkoop. Credits: Unsplash Prijsstrategie en uitverkoop in de mode

Als je gaat winkelen bij een flagshipstore of de webwinkel van een merk, is het mogelijk dat je grotere kortingen tegenkomt dan wanneer je hetzelfde item bij een onafhankelijke retailer koopt.

Hoe zit dat nu? Doordat kledingmerken in feite direct aan de consument verkopen in hun merkwinkels, flagshipstores of online shops omzeilen ze de tussenliggende kosten en marges van detailhandelaren.

Het merk heeft meer ruimte om kortingen te bieden zonder dat dit ten koste gaat van hun winst . In depth redenering:

- Inkoopprijs vs. Groothandelsprijs: Wanneer een zelfstandig retailer modeproducten koopt van een kledingmerk, koopt hij deze tegen de groothandelsprijs. Deze prijs bevat al een opslag bovenop de werkelijke productiekosten van het item. Als gevolg hiervan begint de retailer al met een hogere basisprijs dan het kledingmerk zelf.

- Marge: Na aankoop tegen de groothandelsprijs moet de retailer vervolgens een eigen winstmarge toevoegen om operationele kosten te dekken en winst te maken. Dit verhoogt de verkoopprijs voor de consument.

- Vaste Kosten: Bovendien hebben zowel zelfstandige retailers als brandstores te maken met hun eigen operationele kosten, zoals huur, personeel, en marketing. Afhankelijk van hun locatie, grootte, en bedrijfsmodel kunnen deze kosten variëren, wat ook invloed kan hebben op de kortingen die ze kunnen bieden.

“Als ik 30 procent korting geef (op de retail- of adviesverkoopprijs, red.), lever ik eigenlijk mijn boterham in,” verklaarde Mulder .

4. Je hebt trouwens ook nog direct-to-consumer merken

Een direct to consumer (D2C of DTC) merk verkoopt producten rechtstreeks aan de consument, zonder tussenkomst van traditionele retailers of groothandelaars, vaak via online platforms (maar het kan ook via eigen merkwinkels of pop-up winkels). Hierdoor hebben ze een directe relatie met hun klanten en kunnen ze traditionele distributiekosten vermijden.

Begin 2010 kwamen DTC merken op. Bekendere direct to consumer merken zijn bijvoorbeeld brillenmerk Ace&Tate, kledingmerk Reformation en sneakermerk Allbirds.

Direct to consumer merken hebben meer flexibiliteit in hun prijsstrategie. De marges die anders naar tussenpersonen zouden gaan, kunnen ze behouden. Daardoor kunnen ze profiteren van hogere winstmarges en/of hun producten tegen lagere prijzen aanbieden aan de consument. Je ziet ook dat sommige D2C-merken ervoor kiezen transparant te zijn over hun kostenstructuur, wat kan leiden tot een perceptie van "eerlijkere" prijzen. Everlane, het kledingmerk dat hoogwaardige basics aanbiedt bijvoorbeeld, maakt het voor consumenten duidelijk hoeveel elk product kost om te maken.

Samengevat/Terminologie: Detailhandel : Richt zich op de eindconsument. Detailhandelaren verkopen producten direct aan het publiek.

: Richt zich op de eindconsument. Detailhandelaren verkopen producten direct aan het publiek. Groothandel: Richt zich op andere bedrijven, zoals retailers of zakelijke klanten. Ze verkopen in grotere hoeveelheden dan detailhandelaren..

Richt zich op andere bedrijven, zoals retailers of zakelijke klanten. Ze verkopen in grotere hoeveelheden dan detailhandelaren.. Direct to consumer merken produceren kleding, schoenen en/of accessoires en verkopen deze zelf, direct aan de consument.

