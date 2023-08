Verschillende fysieke winkels: van multibrandstore tot pop-up en weidewinkel

Binnen fysieke, of zogenoemde “stenen” winkels worden verschillende type zaken onderscheiden. Multibrandstores, monobrandstores en flagshipstores bijvoorbeeld. Ja, in de modesector worden vaak Engelse termen gebruikt.

Op deze pagina vind je de benamingen van verschillende modewinkels en de betekenis.

Je kan ervoor kiezen het artikel van begin tot het eind te lezen (zie inhoud). Of klik op een term uit de begrippenlijst (begrippenlijst A-Z) om er direct naartoe te gaan.

Begrippenlijst (A-Z)

Multibrandstore / Multimerkenboetiek

Veel stenen winkels zijn multibrand stores, Engels voor multimerkenboetiek. Zoals het woord al weggeeft, is er kleding van verschillende merken in de winkel te koop.

Onder multibrand stores vallen de boetieks van zelfstandig retailers , maar ook warenhuizen, weidewinkels en concept stores (uitleg van deze winkels volgt).

Credits: Van Dal mannenmode. Een zelfstandige retailer in Nederland. Beeld via Van Dal

Monobrandstore / Brandstore / Merkwinkel

Brandstore is kort voor monobrandstore en Engels voor merkwinkel. In deze winkel is - in tegenstelling tot een multibrandstore - slechts één merk verkrijgbaar.

Vaak is de brandstore eigendom van het merk zelf, zoals Nike, Adidas, Burberry, Fabienne Chapot of Gucci bijvoorbeeld. Maar dat hoeft niet altijd, soms wordt de winkel gerund door een franchisenemer .

Credits: Fabienne Chapot brandstore in de winkelcentrum Mall of the Netherlands. Eigendom Fabienne Chapot.

Flagshipstore / Flagship

Een flagshipstore, ook wel een vlaggenschipwinkel, is het paradepaardje onder de brandstores. Het zijn de mooiste en vaak grootste winkels van bijvoorbeeld een Nike, Adidas, Lanvin of Burberry. In deze flagships draait het niet zozeer om de producten, maar vooral om het ademen van de wereld van. Ofwel: de experience.

Retail experience kun je hier beleven. Doorgaans zijn hier de mooiste en/of nieuwste winkelconcepten van de merken te zien en komen architectuur, design en kunst soms samen.

Flagship Lanvin in New York (juli 2023). Credits: Lanvin

Shop in shop

Een shop in shop is letterlijk een winkel in een (andere) winkel. In warenhuizen zoals de Bijenkorf, KaDeWe, Samaritaine en Selfridges bijvoorbeeld tref je ze doorgaans aan. Merken zoals Dior, Calvin Klein of Boss hebben hun eigen ‘corners’.

In de afgebakende ruimtes zijn niet alleen de producten van het merk te vinden. Vaak is er een gehele merkbeleving neergezet met ook eigen winkelpersoneel.

Shop in Shop van Skims bij het Londense warenhuis Selfridges (juni 2023). Credits: Skims Corner Shop bij Selfridges

Een pop-up store is een tijdelijke winkel. Merken of zelfstandige ondernemers huren voor een korte periode een winkelruimte om hun producten of diensten meer exposure (zichtbaarheid!) te geven.

Vaak worden deze winkels gelanceerd rond speciale gebeurtenissen, het uitbrengen van gelimiteerde producten of evenementen. Maar niet altijd, want een pop-up store biedt ondernemers ook de kans de markt te testen en ervaring op te doen met een fysieke winkelruimte, zonder zich te binden aan langdurige huurcontracten of grote financiële verplichtingen.

Een pop-up store kan een multibrandstore (van een ondernemer) of een monobrandstore (van een merk) zijn.

De allereerste pop-up store van slippermerk Freedom Moses in New York (mei 2023). Credits: De pop-up store in New York. Beeld: Freedom Moses

Tot slot: een modemerk kan ook een pop-up store openen in een andere winkel, zoals bijvoorbeeld een warenhuis. Dan lijkt het wel veel op een shop in shop, maar waar shop in shops van onbeperkte duur kunnen zijn, is een pop-up altijd tijdelijk.

Bij warenhuis Galeries Lafayette Champs-Élysées lijkt de Prada pop-up store op een boot (juli 2023). Credits: Prada

Louis Vuitton pop-up store in warenhuis De Bijenkorf Amsterdam gewijd aan de FW23 collectie (juli 2023). Credits: Louis Vuitton

Credits: Dior Pop-Up in het Berlijnse warenhuis KaDeWe (november 2022). Beeld: KaDeWe

Concept store

In een concept store draait het niet enkel om de verkoop van mode. Het assortiment strekt zich vaak uit over verschillende disciplines zoals design en kan uiteenlopen van sieraden en parfums tot meubels, interieurartikelen, kaarten, planten en kookboeken. Het lijkt in zekere zin op een mini-warenhuis. Wat deze winkels uniek maakt, is dat ze functioneren als een multibrandstore, waarbij de selectie van producten zorgvuldig is gecureerd rond een specifiek thema, levensstijl of concept. Een opvallend kenmerk van veel concept stores is hun focus op lokaal design, vakmanschap en unieke items.

In concept stores wordt winkelen trouwens soms ook gecombineerd met andere activiteiten. Zo kan de zaak bijvoorbeeld ook een café, galerie of workshopruimte bevatten. Je ziet ook dat er evenementen worden georganiseerd of je ruimte kunt huren.

Concept store Lulli in het Franse Toulon. De winkel van 150 meter in Toulon is opgebouwd rond lokale merken (La Nouvelle en Van Palma), nieuwe ontwerpers, trendy labels (Dragon Diffusion, Farm Rio) en gevestigde luxemerken (Isabel Marant, Jérôme Dreyfuss, Zimmermann, Marni). Credits: Eigendom Lulli

Weidewinkel

Een weidewinkel beschrijft een omvangrijke (lees: grote!) winkel die geïsoleerd is gelegen buiten stedelijke gebieden. Er zijn in Nederland ongeveer 25 tot 30 mode weidewinkels. Veel daarvan hebben hun wortels in familiebedrijven die al generaties lang floreren. Enkele prominente voorbeelden zijn Van Tilburg in Nistelrode, Rinsma Modeplein in Gorredijk en Jansen-Noy in Sevenum.

Vaak zijn er talloze modemerken voor het hele gezin verkrijgbaar. NB: het zijn doorgaans ware bestemmingen, voor een dagje uit. Zo is er vrijwel altijd gratis parkeergelegenheid voor de deur, is er een café of restaurant en een personal shopping service. Van Tilburg en Rinsma Modeplein hebben zelfs een eigen kleermakersatelier om kleding ter plekke te vermaken en bijvoorbeeld de gekochte broek direct in te korten.

Warenhuis

Een warenhuis is een grote multibrandstore. Vaak zijn er tientallen of honderden merken verkrijgbaar. Herenmode, damesmode, kindermode, lingerie, schoenen, cosmetica, interieurartikelen, soms ook speelgoed en levensmiddelen worden gehuisd onder één dak.

Dat er meerdere productcategorieën verkrijgbaar zijn (ofwel het brede scala) is een onderscheidend kenmerk. Het idee van een warenhuis is dat je alles kan vinden op een locatie. Daarom is er vaak tevens een restaurant en/of café.

Afdelingen van warenhuizen zijn vaak specifiek ingericht voor bepaalde productcategorieën of merken. Er zijn vrijwel altijd roltrappen te vinden die de verschillende verdiepingen met elkaar verbinden.

Het bekendste warenhuis van Nederland is de Bijenkorf. Andere gerenommeerde warenhuizen zijn bijvoorbeeld Harrods en Selfridges in Londen (Het Verenigd Koninkrijk), KaDeWe in Berlijn (Duitsland), Le Bon Marché, Galeries Lafayette en Samaritaine in Parijs (Frankrijk). In België heb je Inno en in Spanje El Corte Ingles. Van sommige warenhuizen zijn er maar één, van anderen zijn verschillende filialen in het (binnen en/of buiten-)land te vinden.

Het Parijse warenhuis Samaritaine. Credits: eigendom Samaritaine

Refurbished global flagship store on New Bond Street (juni 2023). Credits: Burberry

