Het verschil tussen haute couture en confectiekleding

Confectie en couture zijn twee verschillende benaderingen van het maken van kleding. Spoiler: Haute couture is handgemaakt, uniek en op maat gemaakte kleding. Confectie is kleding die in grote(re) hoeveelheden is geproduceerd in een fabriek, waar overigens nog steeds ook altijd mensenhanden voor nodig zijn, en toegankelijk voor het grote publiek omdat het lager is geprijsd. We lichten het in dit achtergrondstuk aan je toe.

Inhoud

1. Confectie / Ready-to-wear / Prêt-à-porter

Wat is confectie? Wat is ready to wear? Wat is prêt-à-porter? Is er een verschil?

Deze drie termen zijn synoniemen van elkaar. Confectie is de Nederlandse term, ready-to-wear de Engelse term en prêt-à-porter de Franse.Vaak zie je dat deze drie termen door elkaar worden gebruikt maar de betekenis is dus hetzelfde.

Confectie verwijst naar kleding die op grote schaal wordt geproduceerd in de fabriek, in standaardmaten (de kledingmaten zoals 34-44 en XS-XL), en in afgewerkte staat wordt verkocht.

Achtergrond: De productie van ready-to-wear vindt plaats in fabrieken en ateliers Hoe gaat dat nu in z’n werk?

In een fabriek voor confectie is het maken van kledingstukken verdeeld in een groot aantal losse handelingen, zoals snijden en naaien. Voor het snijden liggen de maten min of meer vast - het gebeurt door middel van patronen in verschillende grootten. Door gebruik te maken van standaardmaten, is het produceren in massa eenvoudiger en goedkoper. Het in elkaar zetten van een kledingstuk en de nabewerking vereisen vaak nog menselijke handelingen. Meestal verzorgen verschillende textielarbeiders (of garment workers) elk een klein stukje van het kledingstuk. Er zijn mensen die de hele dag ritsen inzetten, anderen maken knoopsgaten of weer anderen stikken achterpanden. Dat wordt gezien als de meest efficiënte manier van werken en heeft vaak ook een praktische reden: er is meestal een machine voor één type nabewerking of handeling. Lees hier meer: De bedrijfskolom, spelers in de modebranche en alles over de (traditionele) toeleveringsketen

Kledingmerken zoals Levi’s en Primark, maar ook modeontwerpers zoals een Bottega Veneta, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Calvin Klein en Tommy Hilfiger produceren en verkopen allemaal confectiekleding.

De tekst gaat verder onder beelden

Confectie in beeld: Bottega Veneta Fall Winter 2023, Ready to Wear via Launchmetrics Spotlight

Confectie in beeld: Tommy Hilfiger Ready to Wear Spring Summer 2023 via Launchmetrics Spotlight (links) en C&A AW23, eigendom C&A (rechts)

Wat kost confectiekleding?

De prijzen van confectiekleding lopen enorm uiteen. De prijzen kunnen variëren van enkele tientallen euro's tot enkele duizenden euro's voor designermerken.

Het is oa. afhankelijk van het prijssegment waarin het kledingmerk opereert. Een T-shirt van een discounter kan slechts 5 euro kosten, waar je voor een T-shirt van een luxemerk zo 300 euro betaalt. In de modewereld zijn vijf verschillende (prijs)segmenten waarin kledingmerken, modebedrijven en winkels actief zijn. Elk segment vertegenwoordigt een bepaald prijsniveau:

Het laagsegment: Zeeman, Action en Wibra Laagmiddensegment: C&A en M&S Het middensegment: Sandwich, We Fashion, Studio Anneloes Het middenhoog segment: Claudia Sträter, Denham the Jeanmaker Hogere segment: Oger, Bijenkorf of modewinkels Margreeth Olsthoorn en Moise. Denk hierbij ook aan de luxemerken zoals Gucci, Prada en Bottega Veneta. Bij de designer labels spreekt men ook wel van high-end mode.

Wordt confectie op de catwalk getoond? Zijn er ook confectie modeweken? En zo ja, wanneer?

Ja. Confectiekleding wordt vaak gepresenteerd op de catwalk. Dit zijn de ready-to-wear fashion weeks. Grote modehuizen zoals een Bottega Veneta en Louis Vuitton en kledingmerken als Tommy Hilfiger en Calvin Klein geven modeshows tijdens de fashion weeks .

Enkele van de bekendste fashion weeks zijn:

- New York Fashion Week (februari en september)

- London Fashion Week (februari en september)

- Milan Fashion Week (februari en september)

- Paris Fashion Week (februari/maart en september/oktober)

De vier grote modeweken vinden elk half jaar achter elkaar plaats. Dat wordt ook wel het modecircus genoemd: inkopers, moderedacteuren, beroemdheden en influencers trekken van modeweek naar modeweek om de shows te volgen/presentaties bij te wonen.

NB: Het gaat hier trouwens om de damesmodeweken (“womenswear catwalk season”). Er zijn ook mannenmodeweken, waarbij modehuizen hun nieuwste confectie voor heren showen op de catwalk. Deze mannenmodeweken vinden eveneens twee keer per jaar plaats, te weten in januari en juni.

Wist je trouwens dat de kleding die je op de catwalk ziet, voorbeeld kledingstukken zijn? Dat zijn de zogeheten kledingsamples. De confectiekleding moet daarna nog daadwerkelijk worden geproduceerd. Na de modeshows verkopen de kledingmerken hun nieuwste collectie aan winkeliers. De productie orders worden pas geplaatst bij fabrieken als winkeliers hun bestellingen (groten)deels bij de kledingmerken hebben gedaan. In dit achtergond stuk kun je er alles over lezen: Zo komt een collectie van een modemerk tot stand

2. Haute Couture / Couture

Wat is haute couture? Waarom is het zo duur? Hoeveel kost haute couture?

Haute couture betekent hoge naaikunst of kleermakerskunst en is een Frans woord. Haute couture, of kortweg couture, wordt ook zo in het Nederlands en Engels gebruikt.

Haute Couture wordt gezien als het hoogtepunt van de mode, het neusje van de zalm. Het is de meest exclusieve kleding die er bestaat.

Couture wordt handgemaakt door gespecialiseerde kleermakers. Vaak wordt het gemaakt van luxe / hoogwaardige, bijzondere stoffen met prachtige details, zoals borduurwerk en applicaties.

In één haute couture jurk kan wel tweeduizend uur handwerk zitten.

Couture is - in tegenstelling tot confectie - uniek. Van elk ontwerp is er vaak maar één en het ontwerp wordt tevens speciaal op maat gemaakt voor de klant, zodat het perfect past en is afgestemd op het lichaam en wensen van de klant.

Couture is overigens ook de duurste kleding die er is. Slechts een kleine groep mensen kan het zich permitteren couture aan te schaffen. Hoewel de meeste huizen niet bereid zijn om hun prijzen te publiceren, kan een jurk van de Valentino-catwalk bijvoorbeeld 80.000 pond (92.500 euro) kosten .

De tekst gaat verder onder de foto's

Couture in beeld: Christian Dior Spring Summer 2023, Haute Couture via Launchmetrics spotlight

Couture in beeld: Viktor&RolfSpring Summer 2023, Haute Couture via Launchmetrics Spotlight

Wist je dat de grootste namen uit de mode-industrie haute couture én ready-to-wear maken? Chanel, Dior en Valentino (zie homepage beelden) bijvoorbeeld. Op deze foto’s zie je Chanel Spring Summer 2023 Haute Couture (links) SS23 & Chanel Ready to Wear Fall Winter 2023 (rechts) via Launchmetrics Spotlight.

Hoe kan je couturier worden?

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode (voorheen bekend als de Chambre Syndicale de la Haute Couture) is de organisatie die bepaalt welke modehuizen en ontwerpers zich haute couture huis mogen noemen. De Fédération (FHCM) is een organisatie die is opgericht in 1868 en die de belangen behartigt van de Franse mode-industrie. Het is verantwoordelijk voor het organiseren van de Paris Fashion Week en het toezicht houden op de regels en voorschriften van de Franse mode-industrie.

Om de status van haute couture te verkrijgen, moeten modehuizen voldoen aan strikte criteria, zoals het maken van op maat gemaakte kledingstukken voor individuele klanten en het hebben van een atelier in Parijs met ten minste 15 voltijdse werknemers. De ontwerpen moeten ook handmatig worden vervaardigd met behulp van traditionele couture-technieken en de collecties moeten tweemaal per jaar worden getoond tijdens de officiële Paris Fashion Week.

De Fédération heeft een lijst samengesteld van modehuizen en ontwerpers die de status van haute couture mogen dragen en deze lijst wordt jaarlijks herzien.

De tekst gaat verder onder video

In deze 3 minuten durende video neem je een kijkje in het atelier van Christian Dior. Je ziet de vakmensen (zogenoemde “petit mains” ) aan het werk. De beelden zijn gemaakt in de laatste 24 uur voorafgaand aan de Christian Haute Couture Show, en je ziet dus hoe de laatste hand wordt gelegd aan de Autumn Winter 2017 collectie van het Franse modehuis. Credit video: Business of Fashion (BOF). "Petit mains" is een Franse term die zich het best laat vertalen als ‘de kleine handjes’. De term verwijst naar de zeer bekwame ambachtslieden, meestal vrouwen, die gespecialiseerd zijn in verfijnd handwerk en borduurwerk. Zij worden ingehuurd of zijn in dienst van high-end modehuizen - zoals een Christian Dior in dit voorbeeld - om couturekleding en accessoires te creëren die veel aandacht voor detail en precisie vereisen.

Welke modeontwerpers zijn couturier?

Er zijn verschillende modeontwerpers en modehuizen die de status van haute couture hebben gekregen van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Beroemde couturiers zijn onder andere Chanel, Dior, Givenchy, Valentino en Elie Saab.

Het aantal modehuizen en ontwerpers met de status van haute couture is beperkt en verandert elk seizoen. Om deze status te krijgen, moeten modehuizen en ontwerpers voldoen aan strikte criteria en de regels en voorschriften van de Fédération naleven. Het is dus een bijzondere erkenning in de modewereld om de status van haute couture te hebben.

Joan Praetorius, die van 1929 tot 1933 een bekend couturehuis had in Den Haag, wordt gezien als de eerste echte Nederlandse couturier. Wellicht zeggen de namen Max Heymans, Frank Govers, Edgar Vos, Frans Molenaar en Rob Kröner je ook wat. Zij worden in de jaren 90 van de vorige eeuw in de Nederlandse pers betiteld als "de grote vijf van de Nederlandse couture".

Hedendaagse Nederlandse couturiers zijn bijvoorbeeld Iris van Herpen en Viktor & Rolf .

Een andere klinkende naam is Ronald van der Kemp . Hij staat bekend als een upcycling couturier en heeft met zijn label RVDK een sterke reputatie opgebouwd in de mode-industrie. Van der Kemp maakt gebruik van oude, vintage materialen en combineert ze met nieuwe stoffen om unieke en eclectische kledingstukken te creëren. Zelf noemt hij het demi-couture.

De tekst gaat verder onder de foto’s

Couture in beeld: Viktor&Rolf couture SS23. Credit: Stephane De Sakutin / AFP

Couture in beeld: Iris van Herpen Haute Couture SS23. Credit: Iris van Herpen.

Ontwerper Ronald van der Kemp neemt een buiging na de presentatie van zijn FW23 couture collectie. Beeld via pr bureau Lucien Pages.

RDVK Couture collectie FW23, beeld via pr bureau Lucien Pages

Is er ook een Haute Couture fashion week? En wanneer vindt die plaats? (Wat is de haute couture showkalender?)

Twee keer per jaar vindt in Parijs haute couture fashion week plaats, waar de couturiers hun uitmuntende vakmanschap presenteren middels spectaculaire catwalk presentaties. De Couture Week vindt jaarlijks plaats in januari en juli.

Een van de meest spraakmakende shows op de Parijse coutureweek in juli 2016 was de show van Chanel . Het Franse modehuis doopte showlocatie Grand Palais om tot couture-atelier, inclusief rollen stof, werktafels en bustes. Leuk detail: creatief directeur Karl Lagerfeld nam het applaus van de show in ontvangst in gezelschap van vier naaisters uit het Chanel atelier.

Klik op de foto om de video van de catwalkshow af te spelen.

Foto: Chanel - © Catwalkpictures.com

Beeld: Fall Winter 2016 Haute Couture Chanel via Launchmetrics Spotlight

Beeld: Fall Winter 2016 Haute Couture Chanel via Launchmetrics Spotlight

Wat kun je vertellen over de geschiedenis van Haute Couture?

Haute couture heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot het midden van de 19e eeuw.

In 1858 opende Charles Frederick Worth, een Engelse kleermaker die in Parijs woonde, zijn eigen modehuis. Worth wordt vaak beschouwd als de grondlegger van de haute couture omdat hij de eerste was die zijn kledingstukken signeerde en klanten vroeg te betalen voordat ze hun bestellingen kregen. Hij was ook de eerste die modeshows organiseerde om zijn ontwerpen aan klanten te presenteren.

De tekst gaat verder onder video

Wil je meer weten of wat werk zien van Charles Frederick Worth? Kijk dan deze 30-seconden durende video. Credit YouTube video: Aayushi Mahajan.

