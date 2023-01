Zelfstandig retailer zijn: dit komt er kijken bij het runnen van een modezaak

Er zijn verschillende type modewinkels. We gebruiken de term retailers voor [alle] winkeliers die kleding aan consumenten verkopen. Het is een verzamelnaam voor verschillende soorten bedrijven of modewinkels. Retailers zijn winkelketens, zoals Scotch & Soda, H&M en C&A en ook warenhuizen zoals Karstadt, De Bijenkorf en Selfridges bijvoorbeeld. Maar, met de term retailers worden ook onafhankelijke detailhandelaren bedoeld. Ondernemers met één of meerdere eigen modewinkels. In dit artikel focussen we ons op laatstgenoemde.

FashionUnited vertelt wat een zelfstandig detaillist is, wat de meerwaarde is van zijn fysieke winkel en wat er komt kijken bij het runnen van een kledingzaak. In de laatste paragrafen van dit achtergrondartikel zoomen we in op het inkoop- en verkoopproces van zelfstandig retailers.

1. Zelfstandig winkelier/detaillist/retailer

Doelgroep en (prijs)segmentatie

is een handelaar die [mode]producten aan consumenten verkoopt. Hij koopt zijn kleding in bij leveranciers, dat zijn deof hun vertegenwoordigers zoals bijvoorbeeld een. In zijn winkel verkoopt de zelfstandig detaillist kleding van verschillende kledingmerken: dat wordt in de sector een multibrandstore genoemd.

Een zelfstandig retailer biedt een winkelaanbod voor een unieke eigen doelgroep. Die doelgroep wordt bepaald door stijl, leeftijd, locatie, budget of een combinatie daarvan.

Zo kiest de winkelier vaak een duidelijk segment. In de mode segmenteren retailers op mode niveau (denk aan heel trendy of juist heel klassiek), op behoefte (denk aan vrijetijdskleding, of heel specifiek sport-, werk- of feestkleding) en/of op prijsniveau. Segmenteren op prijs, of prijs-kwaliteitsniveau, gebeurt in vrijwel elke kledingwinkel. (Bron: Mode Adviseur)

In de modebranche onderscheiden we vijf prijssegmenten:

Het laagsegment: Zeeman, Action en Wibra

Laagmiddensegment: C&A en M&S

Het middensegment: Sandwich, We Fashion, Studio Anneloes

Het middenhoog segment: Claudia Strater, Denham the Jeanmaker

Hogere segment: Oger, Bijenkorf of modewinkels Margreeth Olsthoorn en Moise. Denk hierbij ook aan de luxemerken zoals Gucci, Prada en Bottega Veneta. Bij de designer labels spreekt men ook wel van high-end mode, wat betekent dat het prijspeil hoog ligt.

Modezaak Mulder Mode (zie kader) bijvoorbeeld bevindt zich in het midden hoogsegment en richt zich op mannen en vrouwen van 35 tot 40 jaar en ouder, vertellen de eigenaren Marion en John Mulder aan FashionUnited. Mulder Mode verkoopt zo'n vijftig modemerken waaronder Tramontana, Smashed Lemon, Vanguard, Para Mi, Dstrezzed, Cavallaro, Gardeur, Florèz en Mud Jeans. In de winkel kunnen consumenten ook een maatkostuum, jasje of pantalon laten aanmeten.

Mulder Mode is een zelfstandig retailer in dames- en herenmode. Het familiebedrijf bestaat sinds 1858. Momenteel staan zus en broer Marion en John Mulder aan het roer, de vijfde generatie. Ze hebben zes verkoopmedewerkers in dienst. In januari 2022 won de retailer de Ondernemersprijs Midden-Holland . De modezaak van 500 vierkante meter is te vinden in winkelcentrum Gouweplein te Waddinxveen.

Andere voorbeelden van zelfstandige winkeliers of onafhankelijke retailers zijn Saenkanter in Wormerveer (Noord-Holland), Maggy’s Mode in Spakenburg (Utrecht), De Loods in Mijdrecht (Utrecht), Xan Woman met vier winkels in Oss, Uden, Rosmalen en Den Bosch (Brabant) en Van Tilburg met drie vestigingen en een webshop in Nistelrode (Noord-Brabant). Van Tilburg is de grootste zelfstandige modewinkel van Nederland, en is tevens de bekendste weidewinkel van Nederland.

*Wat is een weidewinkel? De benaming weidewinkel wordt gebruikt voor een grote, alleenstaande winkel die zich buiten de bebouwde kom bevindt (bron: Wikipedia) . Een weidewinkel kan een modewinkel, maar ook bijvoorbeeld een bouwmarkt of tuincentrum zijn. Volgens Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail, zijn er momenteel zo’n 25 tot 30 mode weidewinkels in Nederland. Dit zijn veelal familiebedrijven die al tientallen jaren bestaan. Bekende mode weidewinkels zijn Van Tilburg in Nistelrode, Rinsma Modeplein in Gorredijk, Roetgerink Mode en Schoenen in Enter, Konijnendijk Mode in Zuid-Beijerland, Dirk de Wit Mode in Bovenkarspel en Jansen-Noy in Sevenum.

De mode weidewinkels zijn soms even groot als een vestiging van een bekend warenhuis, met een enorm aanbod aan mode (en lifestyle) voor het hele gezin. “Consumenten komen ernaartoe voor een dagje uit,” schrijft Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail voor De Ondernemer. Bij een weidewinkel kun je doorgaans gratis voor de deur parkeren (de bereikbaarheid is goed) en een kopje koffie drinken en wat eten in het restaurant van de zaak. Sommige weidewinkels bieden een personal shopper service. Bij Van Tilburg en Rinsma Modeplein kan kleding direct worden vermaakt in het eigen atelier.

2. Unieke waardepropositie

Wat is de meerwaarde van zelfstandig retailers?

Een zelfstandig winkelier is belangrijk voor de buurt, wijk of stad. Ze maken winkelgebieden en/of de binnenstad levendiger, diverser en leuker. Want, de winkel van een zelfstandig retailer heeft echt een eigen gezicht en karakter. Dat is een onderscheidend kenmerk ten opzichte van bekende winkelketens, waarbij de filialen worden gekenmerkt door een grotere mate van uniciteit (de zogenoemde eenheidsworst).

De uniekheid van een zelfstandig retailer wordt gevormd door onder andere de doelgroep en segmentatie (zie paragraaf 1), de visual marketing (alle inspanningen om de klant het gezicht van de winkel te laten zien, van de artikelpresentatie tot het gekozen meubilair tot de opmaak van de nieuwsbrieven etc, red.), de kernwaarden van de winkelier en zijn team, en natuurlijk persoonlijkheid en service.

Die persoonlijkheid en service, waarbij klanten centraal worden gesteld door middel van klantcontact, levert zelfstandig retailers vaak terugkerende klanten op. Dat beamen ook Marion en John Mulder van Mulder Mode. De modezaak heeft veel vaste klanten uit de regio maar ziet ook regelmatig nieuwe bezoekers. “Gister toevallig nog iemand uit Stolwijk,” vertellen ze aan FashionUnited in hun modezaak. “Wij hebben het echt van ambassadeurs die het voort zeggen,” vertelt John. En daarom is personeel ook zo belangrijk, bekrachtigen de winkeleigenaren desgevraagd. “Naast ons zijn zij het gezicht van de winkel. Je personeel moet enthousiast zijn, en dat uitstralen, en de service bieden die de klant verlangt.”

Beeld: John en Marion Mulder. Eigendom: Mulder Mode

3. Wat komt er kijken bij het runnen van een modewinkel?

De werkzaamheden van een winkeleigenaar zijn zeer veelzijdig. Zelfstandig ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor alles wat komt kijken bij het runnen van een winkel. Ze regelen de dagelijkse gang van zaken in hun bedrijf, zowel voor als achter de schermen. Ze staan klaar voor de klanten, het personeel, en houden de administratie en financiën van hun kledingwinkel bij. Tot het takenpakket behoren beslissingen nemen op gebied van inkoop (meer over inkoop in paragraaf 4), verkoop (meer over de verkoop in paragraaf 5), management, marketing, en natuurlijk ook zaken als het maken van ondernemersplannen en het beleid.

“Zelfstandig retailer zijn, is enorm divers, en er is altijd wat te doen,” vertellen Marion en John Mulder. “Soms denken we ‘s ochtends, ik weet even niet wat ik vandaag ga oppakken, maar voordat de deuren open gaan, is er alweer iets dat onze aandacht vergt,” zeggen de ondernemers met een glimlach. Die diversiteit noemen ze ook het mooiste aan hun vak. “Je bent niet alleen verkoper, niet alleen administrateur, niet alleen personeelsmanager,” licht John toe. “En als je de uitverkoop zat bent, dan ga je weer inkopen. Het is constant in beweging.”

Tegelijkertijd is de verscheidenheid van taken - ‘alle ballen hoog houden’ - ook meteen de grootste uitdaging. “We kijken altijd waar we kunnen verbeteren en zijn ook veel met onze klanten bezig. Op de winkelvloer zelf - ‘we zijn echt winkelmensen’ - maar ook hoe we hen kunnen bereiken, bijvoorbeeld met advertenties, nieuwsbrieven en op Facebook.”

Elke drie weken komt de etaleur, en de winkel gaat net zo vaak om, ‘om de klant steeds maar weer iets nieuws te presenteren’. “En nu onze deuren dicht zijn [wegens de energiekosten, red.], willen we onze klant wel duidelijk maken dat we wel open zijn. “En dan zoeken we naar iets originelers dan een plantenbak of stoepbord,” vertelt John.

Op de locatie waar Mulder Mode nu is gevestigd wordt de aankleding en activiteiten opgetuigd door winkelcentrum Gouweplein. “Maar op de oude [winkel]locatie deden we dat allemaal zelf,” vertelt Marion. “Daar zat John in de ondernemersclub, organiseerde hij het sinterklaasfeest en modeshows.”

Wanneer FashionUnited John spreekt vertelt hij bezig te zijn met de huur(verhoging) en onderhandelingen - ‘want nu krijg je weer de huurindex, met de huidige inflatie, 8,5% erbij’ - en het nalopen van de energiecontracten. En Marion werkte op dat moment aan de salarisstijgingen voor 2023 (toen de nieuwe cao Retail Non-Food nog niet rond was, red.). “Wij hebben al besloten dat we alvast een voor-cao salarisstijging doen, want je wil je mensen behouden. Er zijn hier winkels in de buurt die hun hele personeelsbestand zijn kwijtgeraakt, de modebranche is immers niet de meest rendabele branche. Wij zijn nu blij met onze zes mensen, een goed compleet team. En daarnaast denk ik na over wat ik hen extra kan bieden. Verantwoordelijkheid in de winkel en/of mee met inkoop?”

Beeld: Mulder Mode

4. Meer over de inkoop van zelfstandige retailers

Winkeliers bestellen de kledingstukken uit de collecties van modemerken. Dit bestellen wordt ook wel ‘orders schrijven’ of ‘orderen’ genoemd. Het inkopen gebeurt vaak op afspraak, in de showroom van het modemerk of zijn agent, of in de winkel van de zelfstandig retailer wanneer een vertegenwoordiger van het modemerk langskomt.

Elk [mode]seizoen, dus ten minste twee tot vier keer per jaar, gaat de zelfstandig retailer op inkoop. Mulder Mode verkoopt zo’n 50 kledingmerken en een weidewinkel kan wel 150-300 merken aanbieden. Je kunt je dus voorstellen dat er veel inkoopafspraken zijn.

Maar, first things first. Allereerst dient een zelfstandig detaillist bij het modemerk binnen te komen. Hij kan het modemerk wel willen verkopen, maar het label moet ook met de retailer in zee willen gaan. Natuurlijk zijn modemerken selectief als het gaat om het aantal (wholesale) verkooppunten en welke retailers hun modecollecties mogen verkopen.

Modemerken kijken onder andere naar de reputatie van de winkel en de locatie van de winkel. Zo kan een modemerk slechts één verkooppunt in een bepaalde plaats of gebied willen hebben. Ook kijken ze naar andere merken in het assortiment van de retailer: versterken ze elkaar, en/of passen ze goed naast elkaar, of juist niet? Vaak moet de retailer ook voldoen aan inkoopvoorwaarden van het merk. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een modemerk een minimum orderwaarde of minimale afname stelt. Dan betekent dat de ondernemer er voor een bepaald bedrag aan kleding moet bestellen.

Als hij eenmaal binnen is bij een merk - hij mag het modemerk verkopen! - dan begint het eigenlijk pas.

Kleding bestellen/inkopen - hoe gaat dat in z’n werk?

Een modecollectie is een verzameling van verschillende type kledingstukken. De items uit de collectie zijn meestal in verschillende uitvoeringen, in verscheidene kleuren, stoffen en/of prints te koop. Dat worden stijlen genoemd. Een gemiddeld kledingmerk dat in wholesale en retail opereert kan wel 450 stijlen hebben per seizoen (dat leggen we in dit achtergrondverhaal uit).

Elke retailer kiest aan de hand van de samples , de uitgemonsterde kledingstukken die dienen als voorbeeld collectie (want pas nadat de bestellingen zijn geplaatst, worden de kledingstukken daadwerkelijk geproduceerd) , welke items hij later wil gaan verkopen in zijn winkel. Deze sample collectie is bij het inkoopproces normaal gesproken letterlijk aanwezig, op rekken en aan hangers. Want, kleding is een tactiel product: het tastgevoel is van groot belang. Het is fijn het kledingstuk te kunnen zien en aanraken, en te bekijken hoe de greep is, de textuur en hoe de stof valt. Ook wil hij de kleur en detailleringen in de stof kunnen bewonderen.

De zelfstandig retailer of zijn inkoper kiest de kleur- en stofvariaties die afwijken van de uitgemonsterde kledingstukken. Tevens moet hij bepalen in welke maten hij de gekozen stijlen wil hebben, en in welke hoeveelheid (lees: de aantallen per maat bepalen). Kortom, veel keuzes.

Maar, wanneer een zelfstandig retailer een modemerk niet voor het eerst verkoopt, beschikt hij over voorkennis.

Voorkennis

Door direct contact met de klant weet de zelfstandig retailer wat zijn klant mooi vindt. “Wij staan de hele dag in de winkel, dus weten wat onze klant wil. Tijdens de inkoop hebben we altijd een aantal van onze klanten in het achterhoofd,” vertelt Marion. “Sommige merken, die zijn nog nooit in onze winkel geweest en zeggen dan tijdens inkoopafspraken, ja dit [product] is goed. En dan zeg ik, maar niet voor onze klant. Onze klant wil van jouw merk klassiek, en gaat voor een ander merk voor hip,” illustreert ze.

Daarnaast vertelt de verkoophistorie de winkelier ook wat goed wordt verkocht en wat niet. De eigenaren van Mulder Mode zeggen dat hun aankoopbeslissingen grotendeels op cijfers zijn gebaseerd. “Doorverkoop, marge, rendement, dat maken we allemaal cijfermatig - met hulp van retailserviceorganisatie EK Fashion (voorheen Euretco),” vertelt Marion “We bekijken hoe elk modemerk scoort en bepalen aan de hand van de analyses ook bij wie we volgend seizoen minder of juist meer willen inkopen,” vult John aan. “Je kan niet zonder cijfers inkopen,” peinst hij hardop, “al hoor ik dat het best wel veel gebeurt.” In de modesector kopen retailers namelijk ook vaak op gevoel.

Met de inkoop zijn doorgaans forse geldbedragen gemoeid

Stel de retailer wil bij een modemerk uit het middenhoge (prijs)segment een jas inkopen. De jas kost 200 euro, dat is de groothandelsprijs, de prijs die de retailer betaalt aan het modemerk. Deze groothandelsprijs is opgebouwd uit de productiekosten, maar ook transport, verzekeringen, importkosten en de marge voor het modemerk, ofwel het geld dat het merk verdient aan de verkoop van dit kledingstuk aan de retailer ( dat leggen we in dit achtergrondverhaal, paragraaf 5, uit ).

De zelfstandig winkelier schrijft de volgende order:

XS S M L XL 1 2 3 2 1

Hij koopt dus in totaal 9 jassen in á 200 euro. De winkelier betaalt 1800 euro voor het aanbieden van één jas in zijn winkel. Als hij de mantel niet alleen in het zwart maar ook bijvoorbeeld in de kleur camel wil verkopen, moet hij 3600 euro investeren.

Retailers geven dus al snel 5000 - 10.000 tot 20.000 euro per seizoen uit bij één modemerk als ze tops, knitwear (gebreide kledingstukken, red.), jassen, broeken, jeans en bijpassende accessoires in verschillende kleuren en maten willen verkopen. Nu je weet dat retailers meerdere modemerken verkopen, kun je begrijpen je dat er per modeseizoen bedragen van honderduizenden euro's mee gemoeid zijn. Daarbij moeten winkeliers hun winkelhuur en het salaris van personeel betalen, en bovenal ervoor zorgen dat de kleding door hun klanten wordt afgenomen. (In alinea 5 van dit artikel meer over het verkoopproces van zelfstandige winkeliers).

Wanneer vindt de inkoop plaats?

Beurzen als startschot voor het nieuwe seizoen

Op het moment van het interview is [de verkoop van] winter 2022 in volle gang en staat het inkoopseizoen voor herfst/winter 2023 (FW23) voor de deur.

Mulder Mode houdt de vakbeurzen aan als startschot voor het nieuwe seizoen , en plant zijn inkoopafspraken daarna, op 31 januari en 6 februari 2023, vertellen de eigenaren. “Straks als ik ga inkopen, kijk ik naar wat er is ingekocht, hoeveel er aan omzet is gedraaid en wat er is verdiend. Op dat moment (31 januari en 6 februari, red.) hebben we de cijfers tot en met 31 januari: van het winterseizoen plus de sale periode. Dus dan heb je een reëel beeld van wat er is verdiend,” legt John Mulder uit.

Daarnaast krijgen de winkeleigenaren op de beursvloer in één keer een overzicht van het aanbod, vertelt Marion. “Je kan bij de merken zien en horen hoe het gaat, ik zie wie goede jassen heeft en wie goede truien. En als iedereen oranje in de collectie aanbiedt, bepaal ik waar die trendkleur ga inkopen en bij welke kledingmerken ik juist voor andere tinten kies.”

Het inkoopseizoen voor winkeliers

Van oudsher zijn er twee seizoenen in de mode, te weten lente/zomer en herfst/winter .

Lente/zomer (S/S)

In mei/juni werken de retailers aan hun inkoopplan- en budget voor de zomer van het jaar erop.

In juli/augustus vinden de zomeredities van de vakbeurzen plaats.

Doorgaans vindt in juli, augustus en september de inkoop van de zomercollecties plaats. In juli, augustus en september 2023 bijvoorbeeld worden de bestellingen voor SS24 geplaatst.

Herfst/winter (F/W)

In november/december werken retailers aan hun budget voor de winter van het jaar erop.

In januari/februari vinden de winteredities van de modebeurzen plaats.

Doorgaans vindt in januari, februari en maart de inkoop van de herfst/winter collectie plaats. In januari, februari en maart 2023 bijvoorbeeld wordt de bestellingen voor FW23 geplaatst.

5. De zelfstandig detaillist: alles over het verkopen van kleding aan de consument

De verkoopkalender

De lente/zomer collecties worden doorgaans tussen januari en maart/april in de winkels geleverd en zijn tot juli te koop. De herfst/winter collecties worden doorgaans tussen juli en september geleverd en zijn tot december te koop.

De zomeruitverkoop is vaak van half juni tot juli of augustus, en de winteruitverkoop is vaak vanaf kerst tot januari of februari.

Streven naar een doorverkooppercentage van 70%

Retailers streven ernaar 70 procent van hun collectie voor de originele prijs te verkopen, voordat de uitverkoop begint. Als de winkelier 70 procent van zijn ingekochte collectie voor de volledige prijs - dus zonder kortingsacties - aan de consument heeft doorverkocht, dan doet de winkelier het uitzonderlijk goed!

Waarom? Retailers hebben slechts een x aantal weken/maanden gedurende het (mode)seizoen de tijd voordat de uitverkoop begint. Dit is de periode waarin alle ingekochte collecties van modemerken - in plukjes - worden geleverd aan de winkeliers. Op het moment dat er nieuwe kleding binnenkomt gaat het zo snel mogelijk de winkelrekken in. De retailers willen de nieuwe kleding immers zo snel mogelijk presenteren om de kans op verkoop - voor de volledige prijs! - te vergroten.

Wat is nu het probleem?

Sommige nieuwe kledingstukken hangen nog geen twaalf weken in de rekken voordat de uitverkoop begint. Winkeliers kampen met grote voorraden kleding en geven gedurende het seizoen korting op items waar weinig vraag naar is. En voor je het weet gaat de mid season sale of uitverkoop alweer van start: retailers beginnen vaak met afprijzen omdat andere winkels dat ook zijn gaan doen. Uit vrees dat als ze niet meedoen, de consument de aankoop elders of online doet (denk aan de bekende winkelketens en de grotere webwinkels). Dat werkt een uitverkoopcultuur in de hand. De Nederlandse consument is gewend geraakt aan kortingen. En deze kortingen betekenen simpelweg lagere marges (minder winst!) voor retailers .

Daarnaast is ook het weer van invloed op de verkopen. En het feit dat de mode seizoenen niet synchroon lopen met de meteorologische seizoenen, ofwel het weer. Als het buiten vriest zijn voorjaarsartikelen minder aantrekkelijk en warm weer vermindert de vraag naar herfst- en winterkleding. En dat betekent voor retailers dus soms nóg minder tijd om de nieuwe kledingstukken te verkopen, voordat de sale begint.

“Neem het [huidige] herfst/winter seizoen. Dit is de eerste week dat we een week lang kou krijgen,” vertelt John Mulder op 30 november 2022. “In september was het hier nog 25 graden, in oktober nog 18 graden. Dat betekent dat onze klanten nu pas echt zin krijgen in de warme winterkleding die we eind augustus al hebben ontvangen van de merken. Maar tegelijkertijd staan Single's Day, Black Friday en Cyber Monday voor de deur. Een winkel hier verderop gaf 15 procent Black Friday korting en een retailer uit een ander dorp een week lang 30 procent korting op de volledige collectie. Wij deden aan Green Friday, maar het is best lastig om daaraan vast te houden. Het wordt stiller, mensen gaan wachten of er nog een aanbieding komt,” vertelt hij. “Vervolgens komt de december opruiming steeds dichterbij. Officieel begint de winter op 21 december en dan start de sale. Van het herfst/winterseizoen heb je eigenlijk maar 1,5 maand zonder prijsacties,” aldus de zelfstandig retailer. “En de lange uitverkoopperiode is ook de reden dat de seizoenen waarin de echte marge te behalen valt kort zijn,” geeft hij nog mee.

Hoeveel verdient een retailer dan aan de verkoop van een kledingstuk? En wat zijn de kosten die een winkelier maakt?

We borduren even voort op het voorbeeld van de jas met een groothandelsprijs van 200 euro van een wat duurder modemerk. Het marge in de modebranche is vaak circa 2,7 (“tegenwoordig idealiter tussen 2.65 en 3.0,” aldus John Mulder). De retailer vermenigvuldigt zijn inkoopprijs met dit calculatiegetal, en dan heb je de adviesverkoopprijs. In de adviesverkoopprijs is een percentage voor eventuele afprijzingen ingebouwd en ook de retailmarge: de winst voor de retailer bij de verkoop van het kledingstuk aan de consument.

“Ik denk dat veel mensen niet weten dat je van je verkoopprijs onderaan de streep maar een klein gedeelte overhoudt,” zegt Marion Mulder. “Omdat het allemaal niet transparant is,” denkt ze. “Men realiseert zich ook niet dat als ik 30 procent korting geef, ik eigenlijk mijn boterham inlever.”

Want, van die 540 euro verkoopprijs gaat heel wat van af, om te beginnen 21% btw en verschillende kostenposten, zoals:

Loon

Bij loon moet je denken aan het salaris van het personeel, maar ook het salaris wat de winkeleigenaar zichzelf uitkeert. Daarover zegt John Mulder: “Maar let op alles wat je er zelf uit haalt, kan je niet gebruiken voor je onderneming. Aan starters adviseer ik het te gebruiken voor rekeningen, want wie tijdig betaalt, krijgt vaak betalingskorting. Mijn advies is zo snel mogelijk te zorgen dat je minder financieel afhankelijk wordt. Jezelf salaris uitkeren en een auto komt daarna wel.”



Bij loon moet je denken aan het salaris van het personeel, maar ook het salaris wat de winkeleigenaar zichzelf uitkeert. Daarover zegt John Mulder: “Maar let op alles wat je er zelf uit haalt, kan je niet gebruiken voor je onderneming. Aan starters adviseer ik het te gebruiken voor rekeningen, want wie tijdig betaalt, krijgt vaak betalingskorting. Mijn advies is zo snel mogelijk te zorgen dat je minder financieel afhankelijk wordt. Jezelf salaris uitkeren en een auto komt daarna wel.” Huur/hypotheek

Onderhoud

Inventaris

Er moet (magazijn)ruimte zijn voor de producten. Bovenal zijn er de risico- en verouderingskosten. Hoe langer het product in voorraad blijft, hoe minder ze waard is. Kleding is trendgevoelig: de goederen verouderen snel en raken 'uit' de mode. Uiteindelijk zijn de producten zelfs onverkoopbaar.



Er moet (magazijn)ruimte zijn voor de producten. Bovenal zijn er de risico- en verouderingskosten. Hoe langer het product in voorraad blijft, hoe minder ze waard is. Kleding is trendgevoelig: de goederen verouderen snel en raken 'uit' de mode. Uiteindelijk zijn de producten zelfs onverkoopbaar. Diefstal

Korting

Schade

Reclame en sponsoring

Rente aan de bank; etc.

Voorraadbeheer

Gedurende het [verkoop]seizoen zijn retailers ook nog druk met het voorraadbeheer van de winkel. John vertelt dat retailers hun slow movers, producten die maar blijven liggen, steeds vaker kunnen omruilen bij de merkleveranciers voor producten die het wel goed doen. Dat noemt John een voordeel van dat het momenteel wat lastiger gaat in de modebranche. “De samenwerking is beter.”

Mulder Mode maakt bewust nog geen gebruik van een elektronisch voorraadsysteem (EDI), vertellen de eigenaren. “We willen niet alleen onze fast movers (snel verkopende artikelen, red.) aanvullen, maar alles kwijt raken,” vertelt Marion. “Als ik bij wijze van spreken drie blauwe coltruien heb hangen en die van één merk uitverkoop, dan wil ik niet dat dat artikel automatisch wordt aangevuld, maar wil ik die andere twee truien aan mijn klanten aandragen.” John Mulder vult aan: “Een vertegenwoordiger grapte laatst dat wij de EDI zijn, en dat klopt wel.”

Tot slot;

Winkeliers gebruiken het geld dat verdiend wordt in het seizoen veelal voor het afbetalen van het volgende seizoen dat reeds is ingekocht en onderweg is naar de winkels, en voor de inkoop van hetzelfde seizoen een jaar later. Concreter: Met de opbrengsten van winter 2022 worden de lente/zomer 2023 collectie leveringen betaald, en herfst/winter 2023 collectie orders geschreven.

Tijdens de coronapandemie zorgde de lockdownperiode van december 2020 tot januari 2021 voor grote problemen in de winkelsector . Ten tijde van de verplichte sluiting hingen modezaken nog vol onverkochte winterkleding. Winkeliers liepen (veel) omzet mis, terwijl de kosten doorliepen. Op dat moment waren de nieuwe voorjaarscollecties al onderweg naar de winkels - die nog moesten worden afbetaald - en stond het nieuwe inkoopseizoen (voor winter 2021) voor de deur. “Onze leveranciers hebben lange levertijden. We zouden nu al de orders voor het najaar moeten gaan bestellen. Dat geld moeten we dan ook voorschieten. Dat terwijl niemand weet hoe met met corona verder gaat. Is alles in het najaar weer normaal?,” zei kledingwinkel-eigenaar Wim Vromans tegen RTL in februari 2021. Vromans besloot mede door de gevolgen van de pandemie zijn winkel voorgoed te sluiten. Later in het jaar 2021, bleken winkeliers maar lastig van hun wintercollectie af te zijn gekomen. Joost Middelman, eigenaar van de winkels Since04, vertelde in mei 2021 aan RTL Nieuws dat hij nog meer dan de helft aan wintervoorraad over had, een strop van ongeveer honderdduizend euro. Een deel daarvan bood hij tegen hoge kortingen aan in zijn outletwinkel, en een deel had hij opgeslagen voor de volgende winter om de kleding dan met korting te verkopen. De winkeleigenaar zei te betwijfelen of hij zijn spullen dan wel kwijt zou raken. "Het klinkt raar, maar kleding is bederfelijk. Je weet niet of wat vandaag in de mode is, dat volgend jaar ook nog is," aldus Middelman tegenover RTL.

Beeld: Mulder Mode

Hier werkt een winkelier maandelijks aan

Januari -Uitverkoop (wintercollecties) in de winkel

-Eerste leveringen van de nieuwe lente/zomercollecties

-Modevakbeurzen volgende winter

-Het nieuwe inkoopseizoen volgende winter gaat van start Februari -Winteruitverkoop komt doorgaans tot een eind

-Winterseizoen zit erop (reële cijfers, winterseizoen + sale)

-Inkoopafspraken volgende winter

-Leveringen lente/zomer Maart -Inkoopafspraken volgende winter

-Leveringen lente/zomer April -Verkopen lente/zomer collecties

-Leveringen tussencollecties (vooral in damesmode) Mei -Verkopen lente/zomer

-Leveringen tussencollecties (vooral in damesmode)

-Maken inkoopplan en -budget volgende zomer ter voorbereiding op het nieuwe inkoopseizoen Juni -Half juni start uitverkoop zomercollectie Juli -Uitverkoop zomercollectie

-Modevakbeurzen volgende zomer

-Het nieuwe inkoopseizoen voor volgende zomer gaat van start

-Eerste leveringen nieuwe herfst/wintercollecties Augustus -Zomeruitverkoop komt doorgaans tot een eind

-Zomerseizoen zit erop (reële cijfers, zomerseizoen + uitverkoop)

-Inkoopafspraken volgende zomer

-Leveringen nieuwe herfst/wintercollecties September -Leveringen herfst/winter Oktober -Verkopen herfst/winter collecties

-Leveringen tussencollecties (vooral in damesmode) November -Verkopen herfst/winter collecties

-Leveringen tussencollecties (vooral in damesmode)

-Inkoopplan en -budget maken voor volgende winter ter voorbereiding van het nieuwe inkoopseizoen December -Levering feestcollectie (ook vooral in damesmode)

-Start uitverkoop winter rond kerst

Uitgaande van twee seizoenen per jaar, lente/zomer en herfst/winter, om het behapbaar te houden, ziet de kalender voor winkeliers er doorgaans als volgt uit.

Bronnen: