INretail: “Extreme zorgen bij gesloten winkelsector”

Ruim vier op de vijf ondernemers met een gesloten winkel is bezorgd over de impact van de lockdown op het voortbestaan van de onderneming, zo blijkt uit een onderzoek van brancheorganisatie INretail. Er wordt veel mentale druk ervaren, zo schrijft de organisatie in een persbericht.

“Dat voor het tweede jaar op rij de winkels dicht moeten in een cruciale periode waar normaal veel omzet wordt gemaakt leidt tot onbegrip, woede en wanhoop.” INretail pleit dan ook voor passende steun en meer perspectief voor de sector. Eenderde van de ondervraagde ondernemers ziet geen oplossing en middelen om de lockdownperiode door te komen.

Een reden hiervoor is dat een grote groep van de ondernemers die te maken krijgt met een omzetdaling alsnog niet in aanmerking komt voor compensatie maatregelen vanwege de eisen die de overheid hier aan stelt. Ook is er op dit moment geen voorraadvergoeding voor gesloten detailhandel, die er vorig jaar wel was. “De situatie is niet anders dan vorig jaar december. Ondertussen koopt het kabinet met deze lockdown tijd en krijgen de ondernemers de rekening gepresenteerd. Alle reserves zijn op en passende regelingen zijn het redmiddel voor de gesloten retail.”

INretail hoopt net als MKB Nederland dat er groen licht komt voor winkelen op afspraak. “Het geeft ondernemers ademruimte om deze lockdownperiode door te komen en het kan veilig. Ook winkels die niet met click & collect kunnen werken, worden zo geholpen. Begin dit jaar werd al duidelijk dat click & collect maar tien procent van de benodigde omzet oplevert. Het is geen serieus alternatief."