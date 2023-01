Akkoord voor nieuwe cao Retail Non-Food: lonen omhoog met 7,46 procent per januari

Het eindbod dat brancheorganisatie INretail eind 2022 op tafel legde aan diverse Nederlandse vakbonden voor de cao Retail Non-food is geaccepteerd, zo blijkt uit een persbericht. De cao gaat per 1 januari in en is één jaar geldig. De cao bevat twee keer een loonstijging.

Op 1 januari zullen de lonen met 7,26 procent stijgen en op 1 juli 2023 stijgen de lonen mee met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon omhooggaat. Het eindbod van de cao is geaccepteerd door vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, AVV en RMU.

Medewerkers die meer verdienen dan het nieuwe maximum van hun schaal ontvangen op 1 juni dit jaar een eenmalige uitkering van 2,5 procent van twaalf bruto maandsalarissen. Dit geldt voor salarissen tot maximaal 4.400 bruto per maand. In de cao is ook de flexibele inzetbaarheid van medewerkers bijgesteld, is een stagevergoeding opgenomen voor de eerste keer en de maaltijdvergoeding gaat omhoog.

Editor's note: Dit artikel is na publicatie aangepast. Eerder schreef FashionUnited dat het loon tweemaal met 7,46 procent omhoog gaat. Dit is onjuist. Het loon stijgt volgens de cao in januari met 7,46 procent en later in het jaar met her percentage waarmee het wettelijk minimumloon wordt verhoogd.