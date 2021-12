Xan Woman voegt pre-loved items en premium merken toe aan assortiment

De Nederlandse winkelketen Xan Woman gaat tweedehands items uit de eigen winkel verkopen. Dat blijkt uit een bericht van eigenaar Xandra Goudberg-Van Wezel en een artikel in businessmagazine Bedrijvig. Later dit jaar voegt de keten ook een aantal nieuwe merken aan het assortiment toe.

Vanaf deze week kunnen klanten gekochte Xan-items die niet meer worden gedragen terugbrengen naar de winkel. Deze worden dan door Xan verkocht op de website van de keten. Een deel van de opbrengst komt bij Xan terecht: daarvan worden administratie, verpakking en de verzending van de items betaald. Een ander deel wordt omgezet in een shoptegoed voor de klant. Als het item niet wordt verkocht, gaat het terug naar de klant of krijgt het via een goed doel een tweede leven.

Xan heeft winkels in Oss, Rosmalen, Uden en ‘s Hertogenbosch. Daar wordt in de eerste plaats kleding verkocht uit het middensegment, van merken als Studio Anneloes, Levis, Msch Copenhagen en Object.

Aan het begin van het nieuwe jaar introduceert Xan een selectie merken uit het hogere middensegment in de winkels, onder de noemer ‘Premium’. Daarbij zijn onder meer de merken Closed, Berenice, Essentiel Antwerp en Absolut Cashmere. “Ik vind het belangrijk dat klanten straks nog steeds vinden waar ze nu voor komen, maar hiermee gaan we net een stukje verder,” aldus Goudberg-Van Wezel in het Bedrijvig-artikel. De merken zijn nu al wel via de website van Xan te verkrijgen.