Nederland in lockdown: Niet-essentiële winkels dicht, wél click & collect

“Een ingelaste persconferentie op zaterdagavond, dat betekent niet veel goeds,” zo verwoordde demissionair minister-president Mark Rutte het gevoel van waarschijnlijk de gehele Nederlandse bevolking. De boodschap van de persconferentie was dan ook zwaar: Nederland gaat per zondagochtend vijf uur in een harde lockdown.

Nederland gaat op slot, zo klonk het meermaals tijdens de persconferentie. De harde lockdown duurt tot en met 14 januari. Het betekent ook dat de niet-essentiële winkels per direct dicht gaan. Er is één klein licht aan het einde van de tunnel: Dit keer, in tegenstelling tot vorig jaar kerst, is het wel direct mogelijk om click & collect aan te bieden. Het is een schrale troost voor ondernemers die tijdens de piek van het jaar hun deuren moeten sluiten.

Naast de sluiting van de niet-essentiële winkels, gaan ook de niet-medische contactberoepen, horeca, cultuur en doorstroomlocaties dicht. Het onderwijs gaat tot en met 9 januari dicht, maar Rutte raadde het onderwijs aan om lessen op afstand voor te bereiden van de week voor 10 januari. Het kabinet voelt dat het vanwege de nieuwe omikronvariant, en de bijbehorende onzekerheden, zo snel mogelijk in moet grijpen. “De contacten moeten zo snel mogelijk beperkt worden en daarom gaan we op slot.”

Het is opvallend dat een nieuwe persconferentie werd ingelast nog geen vier dagen na de laatste persconferentie in Nederland . Tijdens deze persconferentie werd al gewaarschuwd dat men wellicht eerder dan verwacht bij het Nederlandse volk terug zou komen met nieuwe maatregelen. Het is dan ook voor het eerst dat het kabinet pro-actief handelt, in plaats van reactief. In het verleden heeft het kabinet pas ingegrepen toen de besmettingscijfers stegen, terwijl de cijfers nu aan het dalen zijn. De onzekerheid van de omikronvariant is echter te groot om niet nu al in een harde lockdown te gaan. Zowel Rutte als Jaap van Dissel, het hoofd van de RIVM, benadrukken dat wanneer het effect van de nieuwe variant mee blijkt te vallen, meteen geadviseerd zal worden te versoepelen. “Het virus heeft echter in twee jaar tijd nog niet voor meevallers gezorgd,” zo temperde Van Dissel de verwachtingen.

Dat een lockdown op handen was, zorgde zaterdag voor grote drukte in diverse grote steden. In Rotterdam werden mensen opgeroepen niet meer naar de stad te komen. Ook in Amsterdam, Nijmegen, Den Bosch en Den Haag was het druk. Met de timing van de persconferentie een week voor kerst, was het een race tegen de klok om nog kerstcadeaus in te slaan, zo bleek uit verslagen van diverse media.

De geruchten over een lockdown zorgde er ook alvast voor dat brancheorganisaties van zich lieten horen. Zo ook INretail. “Dit zijn de allerbelangrijkste weken van het jaar voor winkels. Het draagvlak in de retail voor de maatregelen die rondgaan is nihil. INretail roept het kabinet met klem op de rust te bewaren, duidelijkheid te verschaffen en leiderschap te tonen,” zo klonk het al eerder op zaterdag. De brancheorganisatie wijst ook op het feit dat in buurlanden België en Duitsland de winkels nog gewoon geopend zijn en consumenten vermoedelijk naar deze landen zullen uitwijken.