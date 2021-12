Nederland verlengt huidige ‘avondlockdown’, waarschuwt voor eventuele verscherpingen

De boodschap tijdens de persconferentie van Nederlandse demissionaire premier Rutte was kort maar krachtig. De huidige ‘avondlockdown’ met alle eerder aangekondigde maatregelen blijft van kracht tot en met 14 januari. Wel luidde de waarschuwing dat er voor die tijd misschien al verscherpingen nodig zullen zijn vanwege de omikronvariant van het coronavirus.

De enige verscherping die werd aangekondigd, en die al gelekt was in de media, is het verzoek aan basisscholen om een week langer kerstvakantie te houden. Het betekent dat aankomend weekend de vakantie al begint. Wanneer dit nog niet te bolwerken is voor basisscholen, dan moeten de scholen uiterlijk dinsdag 21 december dicht.

Ook werd duidelijk dat de campagne voor de boosterprikken versneld wordt. Halverwege januari moet iedereen die boven de achttien is de kans hebben gehad om een prik in te plannen, zo vertelde demissionair minister Hugo de Jonge. Hiervoor is het beleid aangepast van zes maanden sinds de laatste vaccinatie of besmetting, naar drie maanden sinds de laatste vaccinatie of besmetting.