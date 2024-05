“Duurzaam textiel”: wanneer is een kledingstuk nu werkelijk gerecycled?

“Sowieso is kleding in feite te goedkoop,” onderstreept Harmsen. “Naar mijn weten bestaan er nog geen machines waar je een stuk stof in stopt en een overhemd uitkomt.” Om van een stuk stof naar een kledingstuk te komen kost tijd en is altijd handwerk nodig. Iets wat meer op waarde moet worden geschat, vindt ze. “Met de te lage prijzen van kleding houden we het idee dat het een kledingstuk niet zoveel waard is, plus de huidige wegwerpcultuur, in stand.”