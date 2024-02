Mode-industrie reageert geschokt op faillissement textielinnovator Renewcell

Textielinnovator Renewcell is gedwongen het faillissement aan te vragen. Het Zweedse bedrijf lukte het niet om financiering voor de lange termijn te verzekeren. Renewcell is de ontwikkelaar en producent van het materiaal Circulose. Dit materiaal is gemaakt van gerecycled textielafval.

Op social media reageert de mode-industrie deels geschokt op de aankondiging van het faillissement. FashionUnited verzamelt enkele van de reacties.

Rachel Cannegieter van Rethink Rebels en Nederlandse duurzaamheidsexpert

“Voorspelt dit een negatieve spiraal voor textielrecycling, met geen start-ups en terughoudende investeerders in deze ruimte OF zal het samenwerking en partnerschappen met merken, recyclers, overheden en technologieën stimuleren om recycling van textiel naar textiel mogelijk te maken?”, zo vraagt Cannegieter zich af.

Cannegieter vraagt zich ook hardop af wat er is gebeurt met de belofte van Spaanse modegroep Inditex. Inditex maakte namelijk op 27 oktober 2025 de belofte 2.000 ton aan materiaal af te nemen van Renewcell. Het ging om een materiaal dat een mix was tussen Circulose en andere cellulose. Per wanneer Inditex deze hoeveelheid af zou nemen is echter niet geheel duidelijk.

Crispin Argento, Managing director bij sourcingplatform The Sourcery

“Renewcell heeft niet alleen faillissement aangevraagd - wij allemaal hebben faillissement aangevraagd. Status quo "duurzaamheid" is dood,” zo schrijft Argento op LinkedIn. “We blijven dezelfde fouten keer op keer herhalen - in de overtuiging dat merken en winkelketens ons zullen redden - dat kan niet en dat zullen ze niet.”

“In deze tijd proberen giganten als H&M zichzelf te redden te midden van een nieuwe generatie consumenten die authenticiteit wil - niet op het gebied van duurzaamheid (dat schip is al vertrokken), maar zeker in termen van waarde en een doel dat hun toekomst en onze toekomst veilig stelt (connect the dots).”

Hij vervolgt: “Wij als sector moeten beslissen wat we willen voor de toekomst van onze industrie en het is niet de verantwoordelijkheid van één bedrijf, maar van ons allemaal - van teler tot consument.”

Argento zoomt in op ‘het probleem’ van de prijs van duurzamere alternatieven. “Gebroken en herhaalde retoriek over "samenwerking" van bovenaf, etc. heeft niet gewerkt. Het zal niet werken tenzij er een echt mandaat is, echt geld op tafel ligt, echte gelijkheid, en echte kansen en echte impact voor gedeelde waarde, niet alleen in termen van aandeleninvesteringen en feel-good filantropie, maar het plaatsen van echte bestellingen voor echte T-shirts, stof, garen en vezels - Renewcell vezels of vezels rechtstreeks van een bron waar eerlijkheid bestaat (bijv. conventioneel katoen is het meest eerlijk).”

“De producten die Renewcell maakt zijn echt innovatief, uitstekend (niet perfect) en betekenen een revolutie voor onze sector - ze zijn eerlijk. De uitdaging is dat niemand zijn geld op tafel wil leggen en een viscose van 3,50 dollar per kilo wil kopen als je een "ontbossingsspecial" van 2,25 dollar per kilo kunt kopen en het duurzaam en traceerbaar noemen. De waarheid is dat een prijsverschil van 1,25 dollar per kilo te verwaarlozen is - ongeveer 0,25 dollarcent per T-shirt verandering in prijs die door betere handel volledig kan verdwijnen als het van vezel naar eindproduct gaat.”

“Dit is niet alleen Renewcells probleem, dit is ons probleem. Ze hadden het lef om de waarheid te accepteren - faillissement is de ultieme waarheid in het bedrijfsleven die de meesten van ons niet bereid zijn te accepteren voor onze carrière, van onze eigen werkgevers en bedrijven. We zitten allemaal in deze race naar de bodem en moeten snel iets grijpen om weer omhoog te klimmen voordat we allemaal ethisch en financieel failliet zijn.”

Donald Browne, CEO van duurzaam merk The Cøded

“Is het een verrassing in de mode-industrie dat bedrijven en organisaties met goede ideeën die het juiste proberen te doen voor mensen en de planeet failliet gaan?” vraagt Browne op LinkedIn. “Nee, want bij de meeste moderetailers draait alles om marge en bij de meeste consumenten draait alles om prijs. Dus alles wat duurzamer of ethischer is en meer kost, heeft waarschijnlijk geen kans van slagen. Onze industrie moet gedwongen worden om te veranderen door middel van regelgeving en wetgeving en het moet beginnen met transparantie en traceerbaarheid. Transparantie zal ons laten zien wat bedrijven wel of niet doen en traceerbaarheid zal duurzame en ethische claims valideren. Niet-duurzame en onethisch geproduceerde producten kunnen dan worden belast om het speelveld gelijk te maken.”

Neil Dsouza, CEO van software-as-a-service bedrijf Makersite

"Renewcell heeft net faillissement aangevraagd! Waarom is deze lieveling van de modewereld failliet gegaan?"

"Renewcell was 's werelds eerste stoffenrecycler op industriële schaal die een fabriek bouwde die 60.000 ton pulp per jaar had moeten produceren. Toen ze begonnen, beweerden ze dat meer dan 50 merken in de rij stonden om kleding te maken van de pulp. In het derde kwartaal van 2023 draaide de fabriek op halve capaciteit en slaagden ze er maar in een fractie daarvan te verkopen aan een handvol klanten."

"1) Was het de technologie? Het korte antwoord is nee. Het lange antwoord is dat ze er niet in slaagden om alle problemen op te lossen die je gewoonlijk hebt bij het gebruik van afvalmaterialen - onzuiverheden, verschillende soorten stoffen die gemengd worden, enz. Dit betekende dat ze nog steeds dingen aan het aanpassen waren terwijl ze werkten, wat hogere kosten, lagere productievolumes en langere leveringscycli betekende, wat allemaal resulteerde in hogere kosten dan verwacht. Dit zou zichzelf na verloop van tijd hebben opgelost."

"2) Was het timing? Het korte antwoord is ja. De kledingindustrie heeft de afgelopen maanden een pak slaag gekregen en de verwachting is dat dit tot in 2024 zo zal blijven. Weinig merken staan nu open voor experimenten. Het is een beetje de kip en het ei waarbij deze technologieën pas levensvatbaar worden op schaal, maar de vraag volgt de levensvatbaarheid. Voeg daar een pessimistische markt aan toe en je hebt het recept voor mislukking."

"Hoewel het jammer is voor Renewcell, wacht ik op het nieuws dat iemand de activa koopt en hiermee verder gaat."