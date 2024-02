Textielinnovator Renewcell vraagt faillissement aan

Het doek valt voor de Zweedse textielinnovator Renewcell. De raad van bestuur van het bedrijf heeft besloten het faillissement zelf aan te vragen, zo meldt Renewcell in een persbericht. De faillissementsaanvraag wordt ingediend bij de arrondissementsrechtbank van Stockholm.

Renewcell slaagde er niet in om voldoende financiering te krijgen om de aangekondigde strategische herziening positief af te ronden. Als onderdeel van de herstructurering ging het Zweedse textielbedrijf ook in gesprek met zijn twee grootste aandeelhouders, H&M en Girindus, zijn bestaande kredietverstrekkers, potentiële nieuwe investeerders en andere belanghebbenden om financieringsoplossingen voor de lange termijn mogelijk te maken. Deze gesprekken liepen uiteindelijk op niets uit, waardoor het bedrijf zijn activiteiten niet verder voort kon zetten.

Renewcell gedwongen faillissement aan te vragen na tekort aan financiering

“Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat we zijn genoodzaakt deze beslissing te nemen om het faillissement aan te vragen”, schrijft Michael Berg, voorzitter van de raad van bestuur. “Omdat we sterk geloven in het langetermijnpotentieel van het bedrijf, hebben we samen met onze adviseurs veel tijd en moeite gestoken in het veiligstellen van de noodzakelijke liquiditeit, kapitaal en eigendomsstructuur voor het bedrijf om zijn toekomst veilig te stellen. Als onderdeel van de onderhandelingen hebben we intensieve gesprekken gevoerd met zowel de huidige eigenaren, nieuwe investeerders en onze banken, als met andere belanghebbenden. Deze gesprekken zijn echter niet succesvol geweest. Dit is een trieste dag voor het milieu, onze werknemers, onze aandeelhouders en onze andere belanghebbenden, en het is een bewijs van het gebrek aan leiderschap en het noodzakelijke tempo van verandering in de mode-industrie.”

Renewcell schroefde in november 2023 zijn productiecapaciteit terug, omdat de vraag naar materialen lager lag. Het terugschroeven van de productie moest de kasstroom niet negatief beïnvloeden. De textielinnovator ging tegelijkertijd op zoek naar kapitaal om op korte termijn de liquiditeit op peil te kunnen houden. In december kreeg het dan ook 100 miljoen Zweedse kroon (8,9 miljoen euro). Deze kapitaalinjectie moest destijds genoeg zijn om het hoofd een aantal maanden boven water te houden, maar benadrukte dat het op zoek was naar een langetermijnfinanciering voordat het eerste kwartaal van 2024 voorbij zou zijn. In januari schrapte Renewcell 25 procent van het personeelsbestand om verdere besparingen door te voeren.