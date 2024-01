Renewcell reorganiseert: schrapt 25 procent van het personeelsbestand

Textielinnovator Renewcell gaat herstructureren om haar organisatie te versterken en de focus op de verkoop te behouden. De reorganisatie betekent dat 25 procent van het personeelsbestand wordt geschrapt. Dat zijn ongeveer dertig werknemers.

Renewcell gaat in gesprek met vakbonden over de herstructurering, zo meldt de textielinnovator in een persbericht. Door het personeelsbestand te verkleinen, zullen ook de personeelskosten en andere bedrijfskosten afnemen. In totaal mikt het bedrijf op een besparing van 35 miljoen Zweedse kronen per jaar. Omgerekend is dat 3,1 miljoen euro.

Magnus Håkansson, interim-CEO bij Renewcell meldt dat dit soort beslissingen nooit makkelijk worden genomen. “Deze beslissingen worden alleen gepland als ze absoluut noodzakelijk zijn voor ons succes op de lange termijn. De geplande herstructurering van de organisatie betekent dat Renewcell de voorwaarden voor een efficiënte productie zal handhaven en zich tegelijkertijd zal blijven richten op de ontwikkeling van de verkoop aan vezelproducenten en op marketingactiviteiten voor de grote kledingmerken die de uiteindelijke vraag in de toeleveringsketen bepalen.”

Renewcell ontving in december 2023 nog 100 miljoen Zweedse kronen (8,9 miljoen euro) aan vers kapitaal. Het bedrijf heeft te maken met lager dan verwachte verkoopvolumes. Dat zorgde voor een nood aan liquiditeit op de korte termijn. Renewcell gaf aan dat de kapitaalinjectie genoeg moest zijn voor de komende maanden, maar dat het geen langetermijnoplossing is.