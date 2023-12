Textielinnovator Renewcell krijgt injectie van 100 miljoen Zweedse kroon

Textielinnovator Renewcell krijgt wat hulp om de korte termijn liquiditeit op peil te houden. Het bedrijf krijgt een kapitaalinjectie van 100 miljoen Zweedse kroon, zo blijkt uit een statement. Omgerekend komt dit neer op 8,9 miljoen euro.

Renewcell gaf eerder al aan dat het op zoek was naar diverse financieringsopties. Het bedrijf heeft namelijk te maken dan lager dan verwachte verkoopvolumes. Eerder in december meldde het bedrijf dan ook al dat het de productie enigszins had teruggeschroefd vanwege lagere vraag.

Vanwege deze situatie is er een korte termijn nood aan liquiditeit. Renewcell geeft aan dat de kapitaalinjectie van 100 miljoen Zweedse kroon genoeg moet zijn voor de komende maanden. Het bedrijf benadrukt dat dit dus geen langetermijnoplossing is. Renewcell is dus nog op zoek naar een langetermijnfinanciering voordat het eerste kwartaal van 2024 over is, aldus het statement.

Renewcell recycled textielafval en maakt hier een nieuw materiaal van genaamd Circulose. Zo blijft textiel en kleding nadat het wordt afgedankt binnen de industrie en worden er werkelijk nieuwe items van gemaakt.