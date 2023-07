Wanneer de verandering vertraagt

Het Amerikaanse Bolt Threads, dat vegan mushroom leather Mylo™ ontwikkelt, drukt op pauze wegens gebrek aan financiering. Investeren we liever in AI omdat het sexyer is dan innovatieve materialen?

Toen de Amerikaanse startup Bolt Threads in 2018 het bio-based materiaal Mylo™ lanceerde werd het materiaal geprezen als een van de meest duurzame alternatieven voor dierlijk leer. Het product dat lijkt op leer, wordt gemaakt van mycelium dat onder de grond de basis vormt voor paddenstoelen. Nadat het bedrijf er niet in slaagde om de benodigde financiering voor schaalvergroting rond te krijgen, drukte het bedrijf in juni 2023 op de pauzeknop.

Wereldwijde lof en co-brands

De startup kreeg de steun van de Britse modedesigner Stella McCartney, die bewust nooit heeft gewerkt met leer, pels of andere dierenhuiden. Maar de designer is zich ervan bewust dat alternatieven niet perfect zijn: de productie van kunststoffen heeft ook een impact op het milieu, want ze worden gemaakt van petroleum. Om die reden ging ze een samenwerking aan met Bolt Threads en lanceerden ze in 2021 de eerste Mylo-kledingcollectie op de markt.

Ook luxeconcern Kering, het sportkledingmerk Adidas en andere merken investeerden in het bedrijf, maar de wereldwijde lof en toonaangevende cobrands bleken niet voldoende om verdere groei mogelijk te maken. Schaalvergroting is nu eenmaal een van de duurste en moeilijkste uitdagingen voor bedrijven, en er zijn blijkbaar geen shortcuts.

“We hebben Mylo™ gepauzeerd om te evalueren wat er nu goed werkt en wat in de toekomst zal werken," vertelt CEO Dan Widmaier aan Vogue Business.

De pandemie als (tijdelijke) innovatieversneller

Met de pauze sluit Bolt Threads alvast niet uit dat ze de technologie zal verkopen om Mylo™ terug op de markt te krijgen. En om de wereld verder te veranderen, want dat is broodnodig.

Het noodzakelijk abrupt onderbreken van mondiale toeleveringsketens tijdens de pandemie in 2020 en 2021 heeft niet alleen het lokale denken een boost gegeven, maar ook de zoektocht naar nieuwe, duurzame materialen verder gestimuleerd. Daarnaast wordt de wereld van morgen gekenmerkt door materiaalarmoede. Als, zoals de VN voorspellen, de wereldbevolking in 2050 de grens van tien miljard mensen haalt, hebben we de natuurlijke middelen van bijna drie planeten nodig om onze huidige levensstijl onverminderd te kunnen voortzetten.

Mensen zijn zich ervan bewust dat ze het tempo van overconsumptie en overproductie moeten vertragen; anders is onze planeet verloren. Binnen de creatieve wereld zien we een sociaal bewustzijn en het toenemend gebruik van gevonden, gerecycleerde of (her)uitgevonden materialen waarbij deze materialen een belangrijk emotioneel element vormen.

Ondanks het feit dat de ontwikkeling van alternatieve materialen de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen, lijkt de aandacht van investeerders vandaag naar een andere nieuwigheid te gaan. "Degenen die de afgelopen 18 maanden financiering hebben weten te werven, houden zich voornamelijk bezig met AI," vertelt Widmaier hierover.

Biomaterialen als inspiratiebron

Bolt Threads was een pionier in de wereld van materiaalinnovatie en leidde de weg voor anderen. “Innovators van de volgende generatie hebben de visie, maar het is aan merken en consumenten om de waarde te zien in het ondersteunen van startups die de mode-industrie ten goede veranderen”, maakt het team van Stella McCartney bekend in een verklaring aan Vogue Business.

De toekomstige materiaalarmoede daagt ons uit om anders te kijken naar de materialen en grondstoffen die we vandaag gebruiken. Wanneer makers en wetenschappers de handen in elkaar slaan kunnen er nieuwe, zelfs lokale mogelijkheden ontstaan. Heel wat designers zijn hiervan bewust, waaronder Laura Lynn Jansen en Thomas Vailly, en Violaine Buet.

The embryo of stone

Stenen, mineralen en edelstenen worden ontgonnen en vervolgens in vorm gekapt of geslepen. Maar wat als we dit proces konden omkeren en driedimensionale stenen objecten konden laten groeien zonder dat we ze moesten ontginnen? Voor hun onderzoeksproject “CaCo3” werkten Laura Lynn Jansen en Thomas Vailly samen met wetenschappers, geologen en vakmensen en onderzochten ze de mogelijkheden.

Het resultaat is een collectie tafelobjecten. Om elk stuk in de collectie te creëren, plaatsten de ontwerpers een 3D-geprint nylon skelet in speciaal gekozen thermo-minerale bronnen, waar natuurlijke geologische processen calciumcarbonaat op de structuur afzetten - dit volgens hetzelfde natuurlijke proces dat stalagmieten en stalactieten in grotten vormt. Door dit proces verkregen ze een product met kenmerken die lijken op terracotta of porselein

Sea weave

Designer Violaine Buet vond inspiratie in het gebruik van zeewier. Als een ware craftswoman ‘temde’ ze de kelp die zij oogstte op de stranden van haar geboortestreek Bretagne. Weven, tuften, verven, graveren, uitsnijden, vlechten, embossen, knopen, drukken, observeren, strelen … Een waar ontdekkingsproces waaruit nieuwe textielsoorten zijn ontstaan en nieuwe procedés werden uitgevonden.

“Met veredeld zeewier zie ik de geboorte van een nieuwe ambachtelijke discipline. Een vakmanschap dat te maken heeft met een organisch materiaal, een factor van biologische afbreekbaarheid, een duurzame bron.” Violaine Buet

Buet is ervan overtuigd dat een grote belangstelling voor biomaterialen uit kelp zich zeer snel zou kunnen ontwikkelen; toch hoopt zij dat deze nieuwe relatie tussen algen en mensen in plaats daarvan een langzamer tempo zal aannemen, waarbij we niet op zoek gaan naar snelle resultaten en winst, maar naar het goede op lange termijn.

Wanneer fantasie werkelijkheid wordt

Wat ooit als fantasie klonk, werd enkele jaren geleden werkelijkheid: het ontstaan van nieuwe, duurzame materialen doordat designers de wereld van de biotechnologie en agricultuur bestuderen. De ontwikkeling van nieuwe materialen en de lokale productie ervan kan een oplossing bieden voor de toekomstige materiaalarmoede. Het (her)introduceert een nieuwe, korte keten die een positieve impact kan hebben op lokale werkgelegenheid, de lokale economie en de sociale verbindingen binnen de lokale community.

Laat daarom de pauzeknop bij Mylo™ een wake-up call zijn om blijvend te investeren in de ontwikkeling van nieuwe duurzame materialen.

Geschreven door Katrien Meermans. Katrien is founder van Stille Bliksem. Ze is een expert in copywriting, PR- en communicatiestrategie en trend research. Zie stillebliksem.be