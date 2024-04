Europees Parlement bereikt akkoord: verplicht productpaspoort en verbod op vernietiging onverkocht textiel

Het is zover: het Europees Parlement is tot een definitief akkoord gekomen betreft de richtlijn ‘Ecodesign.’ De richtlijn is aangepast en het parlement stemde ook voor een ‘digitaal productpaspoort’. Hoewel het parlement de richtlijn heeft goedgekeurd, moeten de EU-ministers nog instemmen.

De mode-industrie krijgt te maken met een aantal eisen voor duurzaamheid van textiel. Ecodesign-verordening, die eerst alleen voor elektronische apparatuur gold, wordt doorgevoerd naar textiel. In juli vorig jaar zouden de regels alleen betrekking hebben op middelgrote bedrijven van maximaal 250 werknemers. Dit is nu ook aangepast. Kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers) moeten aan de duurzaamheidseisen voldoen.

Het Europees Parlement stemde ook in voor de invoering van een digitaal productpaspoort. Met de officiële naam Digital Product Passport (DPP) moeten bedrijven gegevens uit de hele levenscyclus van een product verzamelen en delen in de vorm van een 'digitale tweeling'. De gegevens zijn dan toegankelijk via een zorglabel - QR-code of barcode - die een klant kan scannen om de informatie te bekijken.

In een gesprek met FashionUnited, vertelde Jake Hanover, directeur digitale producten en kledingoplossingen bij Avery Dennison, over de introductie van het DPP het volgende: "Door het creëren van dit gemakkelijk toegankelijke en verifieerbare digitale dossier wil het DPP de transparantie, traceerbaarheid en het vertrouwen in de hele toeleveringsketen verbeteren, van fabrikanten tot de consument en recyclers, zodat consumenten duurzamere en beter geïnformeerde keuzes kunnen maken."

Naast het productpaspoort en het verbod op het verbranden van onverkochte kleding, wordt er in de richtlijn Ecodesign regels opgesteld die het recyclen van producten vergemakkelijken. Nieuwe Europese wetgeving streeft naar een verbetering van de levensduur van producten via ‘right to repair' ('recht op reparatie') vanwege zorgen over de impact van consumptie op het milieu. Het doel: afvalvermindering en duurzame consumptie binnen de Unie.

“Het is tijd om een einde te maken aan het model van ‘nemen, maken en weggooien’, dat zo schadelijk is voor onze planeet, onze gezondheid en onze economie”, aldus Alessandra Moretti, het Italiaanse parlementslid dat zich hard maakt voor deze regelgeving in het parlement. Ze voegt toe: “Duurzame producten zullen de norm worden, waardoor consumenten energie kunnen besparen, reparaties kunnen uitvoeren en slimme milieu keuzes kunnen maken tijdens het winkelen. Een verbod op het vernietigen van onverkocht textiel en schoeisel zal dan ook bijdragen aan een verschuiving in de manier waarop fast fashion fabrikanten hun goederen produceren.”