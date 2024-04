Rapport toont aan dat merken op zoek gaan naar next-gen materialen

Het is alweer een paar jaar geleden sinds de sprankelende belofte van ananasleer en dergelijke voor het eerst opdoken in onze nieuwsfeeds, dus wat gebeurt er nu met de innovatie van next-gen materialen? Heel veel, zo blijkt. Het nieuwe rapport "Brand Engagement with Next-Gen Materials 2023" van het Material Innovation Initiative (MII) belicht een golf van samenwerkingen in het afgelopen jaar tussen innovatieve materiaalbedrijven en kleding-, accessoire-, schoenen- en huishoudelijke merken. Van Gucci tot Stella McCartney, fashion powerhouses omarmden in 2023 in een duizelingwekkend tempo next-gen materialen.

Over de auteur: Material Innovation Initiative (MII). MII is een non-profit organisatie die de ontwikkeling van duurzame materialen met hoge prestaties voor de mode-, auto- en huishoudelijke industrie versnelt.

Waarom geven deze merken de voorkeur aan deze nieuwe, dier- en aardolievrije vervangers voor "bestaand" leer, wol, zijde, dons en bont? Omdat van dieren afgeleide materialen over het algemeen een ongelooflijk grote impact hebben op het milieu in een groot aantal categorieën, waaronder waterverbruik, verlies van biodiversiteit, eutrofiëring en uitstoot van broeikasgassen.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties ontdekte dat de modesector op zich zelf al van invloed is op het vermogen van de mensheid om acht van de 17 Sustainable Development Goals te bereiken, waaronder Responsible Consumption and Production, Climate Action, Life Below Water, and Life on Land. Het aanpakken van schadelijke grondstoffen kan de milieu-impact van een merk vergroten. Veel next-gen materialen bieden ook het voordeel van het omzeilen van wijdverbreide mensenrechtenkwesties en zwak gereguleerde normen voor dierenwelzijn in de ontwikkelingslanden waar de meeste dierlijke materialen worden geproduceerd. Deze innovatieve materialen zijn ontworpen om hun ecologische voetafdruk aanzienlijk te verkleinen in vergelijking met traditionele alternatieven. Door middel van geavanceerde productietechnieken, duurzame inkoop en verbeterde overwegingen met betrekking tot het einde van de levensduur, hebben deze materialen als doel het verbruik van grondstoffen te minimaliseren en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen.

De diverse merksamenwerkingen die we in 2023 op dit gebied zagen, laten zien dat zowel merken als consumenten behoefte hebben aan deze nieuwe klasse materialen.

Meer dan 380 samenwerkingen in 2023

Het rapport benadrukt dat er het afgelopen jaar wereldwijd meer dan 380 samenwerkingen zijn geweest tussen innovatieve next-gen materiaalbedrijven en mode-, huishoudelijke artikelen- en automerken.

Next-gen materialen worden gedefinieerd als materialen die afkomstig zijn van overvloedige, hernieuwbare en niet-giftige bronnen zoals planten, algen, landbouwafval, schimmels, microben, opgevangen CO2 en gerecycled plastic. Ze bieden een reductie van meer dan 90 procent van het aardopwarmingsvermogen in vergelijking met hun conventionele tegenhangers en hebben het potentieel om elk jaar triljoenen dierenlevens te sparen. Bij de productie, het gebruik en de verwijdering van deze producten wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid of veiligheid en hun toeleveringsketens en praktijken zijn zo ontworpen dat duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid centraal staan.

Deze enorme groei in samenwerkingen laat zien dat merken deze duurzame nieuwe materialen graag onderzoeken en toepassen. Het rapport laat zien dat grote modemerken als Gucci, Stella McCartney, Ganni en Tory Burch de leiding nemen bij het invoeren van duurzame alternatieven voor leer, zijde, kasjmier, wol, dons en bont die op planten zijn gebaseerd of in laboratoria zijn gekweekt.

"We zagen een explosie van samenwerkingsverbanden tussen innovators die samenwerken met zowel grote als kleine merken over de hele wereld", zegt Thomasine Dolan Dow, directeur Materials Innovation & Design bij MII. Hoewel de industrie nog in de kinderschoenen staat, is 2023 een veelbelovend jaar voor de toepassing van nieuwe materialen door grote merken.

Groei gedreven door consumentenvraag

De hausse in next-gen materiaalsamenwerkingen wordt deels aangewakkerd door een sterke consumentenvraag. MII's consumentenonderzoek "Next-gen materials: A 2023 assessment of the potential for U.S. consumer adoption" toonde aan dat Amerikaanse consumenten grote interesse hebben in het kopen van mode, huishoudelijke artikelen en autoproducten die gemaakt zijn met next-gen materialen. 90 procent van de respondenten gaf aan open te staan voor het kopen van next-gen materialen.

Het onderzoek identificeerde een aanzienlijk segment van potentiële 'early adopters' die bereid zijn een meerprijs te betalen voor 'next-gen' producten - 78 procent van de respondenten was bereid hetzelfde of meer te betalen voor 'next-gen' materialen. Merken nemen hier kennis van en proberen aan deze consumentenvraag naar duurzame opties te voldoen. "Merken willen inspelen op de vraag van de consument en tegelijkertijd hun duurzaamheid laten zien door middel van innovatieve materialen en toeleveringsketens," aldus Nicole Rawling, CEO van MII.

Texworld NYC Credits: Texworld NYC

Innovatie te zien op grote handelsevenementen

De next-gen materialenindustrie was dit jaar ook te zien op grote internationale handelsevenementen zoals Texworld NYC, een van de grootste wereldwijde beurzen voor textielsourcing, wat de groeiende interesse van merken illustreert om next-gen materialen in te kopen. MII organiseerde de Next-Gen Innovation Hub op Texworld NYC, waar ongeveer 4.500 merken, inkoopagenten, studenten en professionals uit de industrie kennismaakten met baanbrekende materiaalvernieuwers waar ze waarschijnlijk nog nooit van hadden gehoord.

Meer lanceringen verwacht in 2024

Nu veel innovators commerciële schaal hebben bereikt, hebben merken levensvatbare leveranciers van nieuwe materialen om mee samen te werken. MII's recente "Next-Gen Materials Lookbook" belicht nieuwe productlanceringen voor 2024 waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieven voor next-gen leer, zijde, wol, dons en bont.

Naarmate de keuzemogelijkheden toenemen, de transparantie verbetert en de kosten dalen, kunnen we verwachten dat het gebruik van nieuwe materialen in de mode in 2024 en daarna zal blijven toenemen. Merken willen inspelen op de vraag van de consument en tegelijkertijd hun duurzaamheid laten zien door middel van innovatieve materialen en toeleveringsketens.

"Ik ben al mijn hele leven modeontwerper en ik ben niet zo geïnteresseerd in wat het volgende silhouet is of wat de volgende kleur is in 2024 en '25", vertelde Stella McCartney aan CNN. "Ik heb zoiets van, 'Wat is het volgende materiaal? Wat is de volgende oplossing die we aan de wereld kunnen geven om er een betere planeet van te maken?'"

Een overzicht van enkele recente releases van merken:

Gucci

Gucci Credits: Gucci

Het Italiaanse luxemerk Gucci heeft verschillende accessoires, waaronder tassen en sneakers, gemaakt van het nieuwe Demetra-materiaal. Demetra is Gucci's eigen next-gen leer alternatief gemaakt van plantaardige bronnen. Gucci heeft ook muzikant Billie Eilish aangetrokken om hun Demetra-lijn te promoten, door gebruik te maken van haar sterspel en duurzaamheidskenmerken.

Stella McCartney toont innovators van de volgende generatie>

De Britse ontwerpster Stella McCartney, een pionier op het gebied van ethische mode, organiseerde een modeshow en een duurzame markt in de straten van Parijs. Haar collectie toonde het nieuwste leer, zijde en dons, terwijl de marktkraampjes vernieuwers als Natural Fiber Welding, Keel Labs en BioFluff hun nieuwste materialen lieten zien.

Mara Hoffman lanceert ‘Jurk van de Toekomst’

De New Yorkse ontwerpster Mara Hoffman is een samenwerking aangegaan met het textielrecyclingbedrijf Circ om een limited edition "Jurk van de Toekomst" te maken die volledig gemaakt is van het gerecyclede lyocell-materiaal van Circ. De levendige, zijdeachtige jurk symboliseert het potentieel van circulariteit in de mode.

Tory Burch upcycled iconische tas

Het Amerikaanse toegankelijke luxemerk Tory Burch heeft zijn klassieke Ella tote bag opgefrist met het nieuwe leer Bio-Tex van Modern Meadow. De Ella Bio Tote is verkrijgbaar in drie maten en meerdere kleuren.

Het Material Innovation Initiative bevordert de next-gen materiaalrevolutie door wetenschap en grote ideeën met elkaar te verbinden. Ze richten zich op onderzoek, het delen van kennis en het bevorderen van connecties om de ontwikkeling van milieuvriendelijke en dierproefvrije materialen te versnellen. Om de rapporten te bekijken waarnaar in dit stuk wordt verwezen, kunt u hier de website van de rapporten bezoeken.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.