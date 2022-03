5 next-gen materialen en hoe merken ze toepassen

Nu consumenten steeds vaker op zoek gaan naar duurzamere alternatieven voor synthetische stoffen en dierlijke materialen, komen er steeds meer nieuwe soorten vezels bij waar modebedrijven gebruik van kunnen maken.

In een nieuw rapport van het Material Innovation Initiative (MII), genaamd Brand Engagement with Next-Gen Materials: 2022 Landscape, wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste en meest vooruitstrevende materialen die in de mode-industrie worden gebruikt.

De producten die in het rapport als 'Next Generation' (next-gen) worden bestempeld, zijn stuk voor stuk vervangers van materialen van dierlijke oorsprong: leer, zijde, wol, dons en bont. Er komen steeds meer innovaties bij, niet alleen in de mode-industrie, maar ook in de autobranche en in de sector voor huishoudelijke artikelen, waar veel merken ervoor kiezen om next-gen materialen in hun productlijnen te integreren.

Als onderdeel van het rapport heeft MII een overzicht gegeven van de merken die deze next-gen materialen al in hun bedrijfsstrategieën hebben meegenomen, waarom andere merken ze zouden moeten overwegen en welke uitdagingen deze innovaties mogelijk met zich meebrengen. FashionUnited heeft de meest opvallende informatie uit het rapport op een rijtje gezet om een beter beeld te krijgen in wat deze materialen daadwerkelijk kunnen betekenen voor de toekomst van de mode.

Waarom next-gen materialen introduceren in de toeleveringsketen?

Volgens het rapport van MII voegen merken meestal next-gen materialen toe met de verwachting hun omzet te verhogen "door hun positieve effect op het milieu en dieren te laten zien". De vraag van de consument is een van de belangrijkste drijfveren om deze innovatieve materialen in collecties te verwerken, waarbij MII stelt dat de meeste consumenten zelfs bereid zijn om meer te betalen voor producten die gemaakt zijn van materialen die aansluiten bij hun waarden. Bovendien heeft elk afzonderlijk next-gen-materiaal een potentieel marktaandeel van meer dan 50 procent in vergelijking met conventionele materialen, aldus MII.

Hoewel de inkomsten een voor de hand liggende factor zijn, zijn de positieve milieueffecten van next-gen materialen ook belangrijk. Zoals in het rapport wordt opgemerkt, is het aannemelijk dat een groot deel van de milieu-impact van een merk een gevolg is van de grondstoffen die het gebruikt. Veel merken kiezen voor dierlijke producten in plaats van next-gen materialen. MII stelt echter voor om in plaats daarvan diervriendelijke producten te overwegen. Onafhankelijk gecertificeerde materialen van betrouwbare bedrijven kunnen zowel de ecologische als ethische kwaliteiten van het product garanderen. Dierenwelzijn is zelfs steeds belangrijker geworden voor de consument, waardoor het voor MII de op twee na belangrijkste reden is om gebruik te maken van materialen van de volgende generatie.

Onderzoek naar toeleveringsketens heeft verontrustende gevallen van dierenmishandeling binnen merken aan het licht gebracht en veel modehuizen zijn overgegaan tot een algeheel verbod op dierlijke producten. Naarmate er meer richtlijnen en industrienormen komen, begint de mode naar een diervriendelijkere toekomst te kijken, iets waar de consument steeds meer om vraagt.

De materialen

Leer

Veel verschillende retailers kiezen voor veganistisch leer waardoor het het meest gebruikte materiaal in het assortiment van MII is geworden, met veel materiaalinnovatiebedrijven die alternatieve methoden voor leerproductie toepassen. Piñatex , een van de meer wijdverbreide next-gens, wordt gemaakt van de afvalbladeren van de ananasplant. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met veel toonaangevende detailhandelaren voor productselecties waarbij het ananasleer wordt toegepast, waaronder H&M, Hugo Boss en Nike, die elk veganistische schoenenlijnen en kledingstukken van het materiaal hebben gemaakt.

Beeld: Karl Lagerfeld x Amanda de Cadenet

Cactusleer is een ander populair alternatief voor leer, dat door veel merken wordt gebruikt voor accessoirelijnen. Karl Lagerfeld, Fossil en Adidas behoren tot de merken die eerder met het Mexicaanse bedrijf Desserto hebben samengewerkt op dit gebied, waarbij elk merk veganistische producten heeft uitgebracht in samenwerking met de door LVMH en Capri Holdings gesteunde cactusleerfabrikant.

Bont

Nu veel landen het fokken van dieren voor bont verbieden, is het gebruik van imitatiebont alleen maar toegenomen en daarmee ook de bezorgdheid over de milieu-impact van de productie. Lenzing, en zijn belangrijkste textielmerk Tencel, is een bedrijf dat oplossingen biedt voor dit specifieke aspect van de productie van imitatiebont. Het heeft eerder met Ugg samengewerkt aan een lijn speciale schoenen, waarbij de kenmerkende schapenvacht van het merk werd vervangen door diervriendelijk bont. Ook Koba van Ecopel maakt gebruik van plantaardige vezels en gerecycled polyester om een zacht bont te produceren, dat onder meer door Stella McCartney voor een bontvrije lijn is gebruikt.

Zijde

Zoals in het rapport en ook volgens de Higg-index wordt benadrukt, heeft zijde in vergelijking met alle andere materialen de grootste milieuvoetafdruk van alle impact-categorieën. Echter, naast de impact op dieren en mensen is zijde-achtig materiaal iets dat continu wordt heruitgevonden door textielfabrikanten. Het Italiaanse bedrijf Orange Fiber is een van de ondernemingen die zich hiermee bezig houdt en produceert een alternatief voor zijde uit bijproducten van citrusvruchten. Salvatore Ferragamo was een van de eerste modehuizen die met de textielinnovator heeft samengewerkt en een capsule-collectie heeft gelanceerd waarbij gebruik is gemaakt van de natuurlijke productiemethode. Ook H&M en E. Marinella hebben eerder met de innovator samengewerkt.

Beeld: Spinnova x Bergans

Wol

Sinds de piek van het gebruik van wol in 1990, is wol steeds meer vervangen door synthetische materialen en katoenmengelingen waarbij andere vervangers nu ook duurzamere en meer ethisch verantwoorde opties omvatten. Spinnova, dat in Adidas investeerde, is een van de bedrijven die wolachtig materiaal maken van FSC-gecertificeerde vezels op cellulosebasis, waarbij de grondstoffen worden bewerkt om tot het uiteindelijke materiaal te komen. Het bedrijf heeft samen met een aantal gevestigde merken, zoals Bestseller, The North Face en Marimekko, duurzame stoffen gecreëerd voor milieubewuste collecties.

Dons

In tegenstelling tot polyester-microvezels maakt next-gen dons gebruik van planten, gerecycled PET of andere duurzame materialen om het donzige gevoel te creëren dat veel retailers en klanten in hun producten zoeken. Veel bedrijven, zoals H&M en Jack Wolfskin hebben de productiemethode in hun productassortiment opgenomen. Pangaia en Save the Duck daarentegen zijn twee retailmerken die ook een business-to-business-lijn hebben opgezet om hun milieuvriendelijke alternatieven aan andere merken te verkopen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Veerle Versteeg.