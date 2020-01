Belgisch platform voor lokale handelaars Storesquare stopt eind februari

Storesquare stopt per 28 februari, zo meldt het platform voor lokale handelaren in een persbericht. Het platform meldt dat het model waarop het is gebaseerd op de lange termijn niet haalbaar is.

“Storesquare biedt voor te weinig handelaars een oplossing. Ondanks de groei van het platform en het toenemende aantal bezoekers blijkt het model van Storesquare op lange termijn niet haalbaar. Storesquare heeft ongetwijfeld voor een bewustwording rond de uitdagingen van online ondernemen voor de lokale kleinhandel gezorgd,” aldus het bericht.

Storesquare heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de webshops van lokale handelaren te verenigen op één platform om op die manier online slagkracht te creëren voor de lokale handel. “Storesquare heeft verschillende e-commerce modellen bestudeerd en heeft steeds bewust gekozen voor een intense samenwerking met de lokale handelaar,” aldus het bericht. Het bedrijf meldt dat er diverse redenen waren waardoor het platform voor handelaren geen oplossing was.

Het Belgische e-commerce platform meldde eind 2017 nog dat het naar Nederland zou komen. Op dat moment trok het platform in België 600.000 maandelijkse bezoekers en bood het 245.000 unieke producten.