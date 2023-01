Belgisch wetsvoorstel: Minimumlonen en maximumuren voor pakketbezorgers

Pakketbezorgers krijgen nieuwe minimumlonen en maximumuren als het aan Belgische minister van post en overheidsbedrijven Petra De Sutter ligt. De Sutter wil al langer de misstanden in de bezorgsector aanpakken en heeft nu een goedgekeurd voorontwerp klaar voor een wet die ze al eerder beloofde.

In het wetsvoorstel is wel het een en ander veranderd sinds de eerste keer dat De Sutter erover sprak. Zo hoeven pakketdiensten de bezorgers toch niet vast in dienst nemen. Mochten de pakketdiensten zich niet aan de nieuwe minimumlonen en maximumuren houden dan riskeren ze een boete tot 5 procent van de totale omzet, zo meldt De Tijd.

In het voorstel staan onder andere de eisen dat koeriers nog maar 56 uur per week pakketten mogen leveren, maximaal 90 uur per twee weken en hoogstens twee keer per week voor tien uur achter elkaar. Per 9 uur bezorgen krijgen de koeriers recht op rust. Daarbij moeten niet meer de bezorgers maar de pakketdiensten betalen voor de brandstof en de kosten van de wagen. Ongevallenverzekering en socialezekerheidsbedragen komen ook bij het pakketdienstenbedrijf.