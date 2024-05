Belgische modegroep Cassis Paprika start door als één merk nadat holdingsmaatschappij failliet ging

Belgische modegroep Cassis Paprika gaat verder als één merk met een focus op grote maten, zo melden diverse media waaronder RetailDetail. Het nieuws komt nadat Misohama, de holdingsmaatschappij van de Belgische modegroep, op 25 maart failliet werd verklaard. Paprika en Cassis vroegen in januari al bescherming tegen schuldeisers aan.

Nadat de gerechtelijke reorganisatie begin dit jaar werd aangevraagd, wordt nu ook het herstelplan goedgekeurd. De modegroep kiest ervoor om de focus op het modemerk Paprika te leggen en negen Cassis-winkels te sluiten. Zo sluiten de winkels in Brussel, Doornik, Kuurne, La Louvière, Luik, Sint-Niklaas, Waver en Wijnegem. Het modemerk Cassis verdwijnt niet helemaal; het merk blijft aanwezig in de Cassis-Paprika-vestigingen en blijft verkrijgbaar via de webshop. Cassis-Paprika telt in totaal zo’n 45 filialen.

Het reorganisatieplan heeft ook effect op het hoofdkwartier. Daar zouden in totaal ongeveer 66 banen bedreigd zijn in België. Ook in het buitenland zouden naar verluidt enkele winkels moeten sluiten, aldus RetailDetail. De Belgische modegroep benadrukt wel dat het merendeel van zijn winkels kan worden behouden en dat ‘negen op de tien banen worden gered’. De merken hebben samen 75 winkels in België en Luxemburg en 23 in Nederland. Daarnaast is het actief in Frankrijk en Duitsland.

Met de doorstart wordt de huidige vennootschap, samen met de te sluiten winkels, failliet verklaard. Dat faillissement wordt naar verwachting op 27 mei uitgesproken. De overgebleven winkels worden vervolgens ondergebracht in een nieuw vennootschap. Hierdoor zal er geen collectief ontslag plaatsvinden. Het betekent wel dat de kersverse aandeelhouder Wallonie Entreprendre zijn investering kwijt is. Wallonie Entreprendre had geen meerderheidsbelang.

Paprika en Cassis dienden in januari een gerechtelijke reorganisatieprocedure in bij de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant. Dat nieuws kwam ietwat onverwacht, omdat het bedrijf in de zomer van 2023 nog een kapitaalinjectie kreeg. Het nieuwe kapitaal zou worden ingezet voor de Europese ambities en het versterken van de positie in de plussize markt. Het geld werd opgehaald bij investeringsfonds Wallonie Entreprendre en aandeelhouders Jacques Hayez en Mitiska.