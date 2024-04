Belgische modegroep Flanders Fashion Design International neemt Collectors Club over

De Belgische modegroep Flanders Fashion Design International (FFDI) voegt het merk Collectors Club toe aan haar portfolio. FFDI wil met de overname van het Belgische modemerk inzetten op een groter marktaandeel, zowel nationaal als internationaal, zo meldt de modegroep in een persbericht.

Welk bedrag FFDI voor Collectors Club neertelde, wordt niet bekendgemaakt. Beide partijen zien ‘veel kansen in hun gezamenlijke traject’, zo is te lezen. Collectors Club werkt samen met zo’n 65 retailers in diverse landen, waaronder België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Saudi-Arabië en Hong Kong. FFDI heeft ook de merken Furore, Julia June en Her in het portfolio die samen 185 verkooppunten bedienen.

Head of design van Collectors Club, Nele Van Doorslaer, zal bovendien een belangrijke rol spelen in de verdere groei van het Belgische modehuis FFDI. “Zij zal samen met haar team vanuit de drie boetieks in Knokke, Sint-Martens-Latem en Kortrijk een cruciale rol spelen in de verdere groei en innovatie binnen FFDI”, schrijft de modegroep.

Flanders Fashion Design International, dat opereert vanuit Vlaanderen, ontwerpt en creëert al ruim 50 jaar mode voor vrouwen. De modegroep heeft de merken Furore, Julia June en Her in het portfolio en voegt daar nu Collectors Club aan toe.

Collectors Club is opgericht door de zussen Nele en Veerle Van Doorslaer. Hun modemerk werd gelanceerd met 'Belgische snitten', geproduceerd van hoogwaardige materialen uit Frankrijk en Italië. Naast het feit dat Collectors Club een merk is, fungeert het ook als een creatief collectief van talent; van ontwerpers, stylisten en artiesten tot illustratoren, fotografen en make-upartiesten.