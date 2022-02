Belgische politicus wil e-commerce schrappen in België

Belgische politicus Paul Magnette meldde eerder in weekblad Humo dat België een land zonder e-commerce zou moeten worden. “Laat België maar een land worden zonder e-commerce, met echte winkels en bruisende steden,” zo zei hij in een interview. Zijn uitspraken kunnen rekenen op forse kritiek.

Allereerst: de uitspraken. Het onderwerp komt in Humo aan bod wanneer er gesproken wordt over de versoepeling van de e-commerce tussen 20:00 uur en middernacht. Deze versoepeling is onderdeel van de hervorming van de arbeidsmarkt waar regering De Croo zich later deze week over buigt. "Ik vind de e-commerce geen vooruitgang, maar sociale en ecologische afbraak. Waarom moeten wij arbeiders 's nachts in die pakhuizen laten werken? Omdat de mensen de klok rond willen kopen en hun pakjes binnen de 24 uur thuis willen hebben. Kunnen wij echt geen twee dagen wachten op een boek?” aldus Magnette tegen Humo. Hij wil dat nachtwerk beperkt wordt tot domeinen waar het strikt noodzakelijk is zoals de politie of in ziekenhuizen. Nachtwerk heeft volgens Magnette een grote invloed op de gezondheid van werknemers. Daarom ziet hij graag dat orderbedrijven pakhuizen over de Belgische grens plaatsen. "Niet de werkloosheid, maar de langdurig zieken zijn het grote probleem. En die sector zal dat probleem nog verergeren. Daarom wil ik na de kernuitstap graag de e-commerce-uitstap realiseren. Laat België maar een land worden zonder e-commerce, met échte winkels en bruisende steden.”

Brancheorganisatie Comeos reageert dan ook fel in een persbericht. “Het voorstel van PS-voorzitter Paul Magnette om van België het eerste land te maken zonder e-commerce getuigt van ongeziene roekeloosheid,” aldus een statement van de organisatie. Er wordt aangestipt dat meer dan 80 procent van de Belgen vandaag de dag online bestellen. “Als dat allemaal vanuit het buitenland moet komen, verliezen we 9 miljard euro omzet en tienduizenden jobs.” Het statement van Comeos luidt dan ook dat een België zonder e-commerce, een België zonder commerce is.

Comeos wijst erop dat veel fysieke winkelketens tegenwoordig ook een digitale strategie hebben. “De toekomst van de handel zal fysiek én digitaal zijn. Als Magnette geen slechte jobs wilt, dan is de oplossing simpel: hij moet mee de digitale handel vooral hier in België organiseren in plaats van nu bij buitenlandse wereldspelers.”

“We moeten niet afbouwen, we moeten als Belgische handelaar net de kans krijgen om aan de moderne consument alle comfort te bieden,” aldus Dominique Michel, CEO van Comeos: Laat e-commerce hier floreren in plaats van over de grens en je wint drie keer: er is meer economische toegevoegde waarde in eigen land, met lokale leveranciers. We kunnen dit met Belgische jobs organiseren tegen respectabele loon- en arbeidsvoorwaarden. En ten derde kunnen we zo meer lokale leveringen mogelijk maken en levendige stadskernen met lokale logistieke hubs.”

Unizo-topman Danny Van Assche noemt Magnettes droom van een land met alleen maar fysieke winkels, waar e-commerce niet bestaat, volstrekt onrealistisch en zelfs gevaarlijk voor onze economie en welvaart: "Om competitief te blijven moeten we net alles inzetten op het versterken en ondersteunen van onze lokale handel. Dus ook op vlak van e-commmerce. Fysieke winkels en online verkoop versterken elkaar. En zeker bij lokaal winkelen."