Belgische Resortecs valt in de prijzen bij Europese prijsvraag voor sociale innovatie 2020

Het Belgische Resortects is in de prijzen gevallen. De start-up is een van de drie winnaars van de Europese prijsvraag voor sociale innovatie, zo deelt de Europese Commissie bekend in een persbericht. Resortects ontvangt hierdoor een geldprijs van 50.000 euro.

Het thema van deze editie was ‘Mode opnieuw vormgegeven’. De drie winnaars zijn uitgekozen vanwege hun ‘uitstekend potentieel om gedrag te veranderen richting duurzame mode’, aldus het persbericht. Resortects heeft oplosbare naaigaren en door hitte loskomende klinknagels ontwikkeld. Hierdoor is het makkelijker om textielproducten te herbruiken en/of recyclen. De twee andere winnaars zijn Snake uit Kroatië en WhyWeCraft uit Roemenië. Snake is een digitaal handelsplatform voor outfits die gedragen kunnen worden in augmented reality. WhyWeCraft is een juridisch ondersteuningsmechanisme voor ambachtslieden en ontwerpers. De drie bedrijven hebben uiteindelijk ruim 700 andere bedrijven verslagen in de prijsvraag.