‘Belgische tak Bristol vraagt bescherming tegen schuldeisers aan’

Euro Shoe Group, het moederbedrijf van Bristol, heeft een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd, zo meldt De Tijd. De aanvraag geldt voor alleen de Belgische tak van Bristol, de Nederlandse winkels vallen er buiten. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt gezocht naar potentiële overnemers. Die kunnen het bedrijf in zijn geheel overnemen, of een gedeelte.

“De hele markt heeft dan klappen gekregen”, aldus CEO Elise Vanaudenhove tegen De Tijd. 'De omzetten bleven maar dalen. En als je dan geen buffers hebt, gaat het heel snel. We staan vandaag niet sterk genoeg om die klappen zelf verder te kunnen opvangen. Vandaar dat we op zoek gaan naar overnemers.' De groep had veel last van de winkelsluitingen tijdens de coronapandemie en de stijgende huur- en energiekosten. In 2022 werd voor het eerst weer een operationele winst behaald, maar het tij werd dus niet genoeg gekeerd. Bristol zal deze week starten met een uitverkoop in de winkels ‘om de continuïteit tijdens het proces te garanderen’.

Bristol heeft in België 117 winkels en in Nederland ruim 80. De Nederlandse winkels zijn niet bij de gerechtelijke reorganisatie betrokken. In recente jaren werden zo’n 60 verlieslatende winkels gesloten. Recent kwamen geruchten naar buiten dat Bristol zou vertrekken uit de Nederlandse winkelstraten, maar dit bericht werd door Bristol tegengesproken. De Nederlandse tak zou zwaar wegen op de resultaten van de retailer. “We werken hard aan de ‘turn around’ in Nederland. Het klopt dat het niet makkelijk is, maar dat wil zeker niet zeggen dat wij het onmogelijk achten.

De Euro Shoe Group is in 1925 opgericht en is een familiebedrijf. Huidige CEO Elise Vandenaudenhove is de derde generatie van het familiebedrijf.