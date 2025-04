Belgische tak Gerry Weber failliet

Na de insolventieprocedure in Duitsland en het faillissement van de Nederlandse winkels is nu ook de Belgische tak van Gerry Weber failliet verklaard. Dit nieuws wordt gemeld door HLN en wordt bevestigd door een woordvoerder van Gerry Weber aan FashionUnited.

Bij Gerry Weber International Group (het moederbedrijf van Gerry Weber, Taifun en Samoon) is het al meerdere jaren moeilijk. Het bedrijf heeft al meermaals bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. In maart 2025 vroeg het Duitse moederbedrijf voor de derde keer in enkele jaren tijd een insolventieprocedure aan. In april volgde het faillissement van de Nederlandse dochteronderneming.

De winkels van Gerry Weber blijven echter onverminderd populair in Nederland. De winkels trekken zoveel publiek dat de curatoren van het Nederlandse faillissement besloten hebben nieuwe collecties in te kopen.

“Het is ongebruikelijk dat er vanuit een failliete situatie nieuwe producten worden ingekocht, maar we merken dat de vraag van de klanten in Nederland groot is, dus is dit verantwoord om te doen”, aldus het bericht.

De drukte in de winkels zien de curatoren als een goed teken. “De potentiële doorstarter ziet ook dat er veel vraag is naar de producten van Gerry Weber. Het is een belangrijke steun in de rug om een doorstart te bewerkstelligen”, zegt curator Marc van Zanten.

Of de winkels in België even populair zijn moet nog blijken.