Bellamy Gallery B.V. maakt doorstart onder Anna van Toor

Modemerk Bellamy Gallery B.V. is gered door Anna van Toor, dat maakt advocatenkantoor Oomen & Sweep Advocaten woensdag bekend in een persbericht. Bellamy Gallery B.V. werd op 7 maart failliet verklaard, waarna de curator al gelijk kenbaar maakte dat er veel belangstelling werd getoond om de activiteiten van het bedrijf over te nemen.

Het in Meerkerk gevestigde modebedrijf, Anna van Toor, zet de activiteiten van Bellamy Gallery voort, waarbij de activa en merkrechten van het modemerk worden overgenomen. “Anna van Toor zal de wholesale, retail en webshop activiteiten van Bellamy incorporeren in haar eigen organisatie, die op dit moment bestaat uit 32 winkels in Nederland en een goedlopende webshop”, aldus het advocatenkantoor in het persbericht.

Bellamy Gallery gered door Anna van Toor

De normen en waarden van Bellamy Gallery zouden volgens de curator naadloos aansluiten bij de visie van Anna van Toor en ‘de collecties van het merk zijn een mooie aanvulling op het aanbod van het in Meerkerk gevestigde modebedrijf’.

Voordat Bellamy Gallery failliet werd verklaard, telde het bedrijf 13 medewerkers en had het winkels in Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Maastricht. Daarnaast was het modemerk te koop via een tiental retailers in Nederland en had het bedrijf een webwinkel en postorderbedrijf.

Bellamy Gallery werd opgericht door Mireille van der Sprong en Imke Bens. Het modemerk richt zich op tijdloze en seizoensloze items en biedt een antwoord tegen ‘wegwerpmode’.