Modemerk Bellamy Gallery B.V. failliet, curator onderzoekt doorstart

Het modemerk Bellamy Gallery is op 7 maart failliet verklaard door de rechtbank Noord-Holland, dat meldt het advocatenbureau van de curator in een persbericht in handen van FashionUnited. Als curator is aangesteld E.C.N. Sweep.

De reden van het faillissement wordt nog niet benoemd. Het advocatenbureau bevestigt wel dat het gaat om het modemerk Bellamy Gallery waar 13 medewerkers werkzaam zijn. Het modemerk heeft eigen winkels in Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Maastricht. Daarnaast is de kleding van het modemerk te koop via een tiental retailers in Nederland en heeft het bedrijf een webwinkel en postorderbedrijf. Op het moment van schrijven zijn de winkels nog geopend en is de webwinkel nog live.

De curator onderzoekt op dit moment al mogelijkheden voor een doorstart. “Er is veel belangstelling om de activiteiten van Bellamy Gallery over te nemen. De komende periode zal door de curator met geïnteresseerde partijen worden gesproken”, aldus de het advocatenbureau. Over de geïnteresseerde partijen en de inhoud van de gesprekken doet de curator geen uitspraak.

Over Bellamy Gallery

Modemerk Bellamy Gallery is opgericht door Mireille van der Sprong en Imke Bens. Het merk richt zich op tijdloze en seizoensloze items. Het merk biedt een antwoord tegen 'wegwerpmode' en pleit voor het hebben van een smallere garderobe met kwalitatief hoogwaardige items waar consumenten lang plezier van hebben.