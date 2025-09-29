Bellerose digitaliseert zijn supply chain met e-SCM en wint aan efficiëntie

Twee jaar na de implementatie is het al duidelijk: de impact is groot. De teams van Bellerose werken efficiënter en rustiger in het beheer van leveranciersstromen, wat hun manier van samenwerken fundamenteel heeft veranderd.

Een dringende behoefte aan verandering

Tot voor kort vertrouwde Bellerose op een intern ontwikkelde Access-database om de productiestromen te beheren. Hoewel het systeem functioneel was, liep het tegen zijn grenzen aan: tijdrovende handmatige taken, gebrek aan transparantie in leveringen, eindeloze uitwisselingen via e-mail en Excel-bestanden en een zware onderhoudslast voor het IT-team. De groei van het merk vereiste een robuuster en veiliger systeem, gekoppeld aan andere onderdelen van de IT-infrastructuur, waaronder het Orli-ERP.

De belangrijkste doelstellingen

Om de transformatie te laten slagen, stelde Bellerose duidelijke doelen:

Het verminderen van handmatige invoer

Het automatiseren van systeem uit wisselingen

Betrouwbare data en veilige toegangen garanderen

Real-time inzicht in leveringen en aantallen bieden

De keuze voor een supply chain-platform

e-SCM bleek de natuurlijke partner dankzij de expertise in de modesector en de sterke integratiemogelijkheden. De implementatie betrok de afdelingen Operations, Productie en IT via configuratieworkshops, testfasen en een gestructureerd opleidingsplan. Ook leveranciers en logistiek partner Bleckmann werden meegenomen in het gebruik van het platform, wat de samenwerking binnen het ecosysteem verder versterkte.

Tastbare voordelen na twee jaar

Na twee jaar zijn de resultaten duidelijk merkbaar:

Betere zichtbaarheid op leveringen en aantallen

Eenvoudiger anticiperen op vertragingen

Minder versnipperde communicatie via e-mails of Excel

Verbeterde traceerbaarheid van leveranciersacties

Bundeling van orders om transportkosten te optimaliseren

“Vandaag kunnen de teams zich dankzij e-SCM focussen op wat echt telt: het opvolgen van leverdata, aantallen en het tijdig inschatten van mogelijke vertragingen” Claude Ampe, Directeur Operations bij Bellerose.

Een structurele digitaliseringsslag voor de mode

Met dit project heeft Bellerose een belangrijke stap gezet in de digitalisering van de supply chain. Het systeem blijkt een structurele meerwaarde te zijn, volledig afgestemd op de behoeftes van een groeiend middelgroot modebedrijf. De ervaring van Bellerose laat zien dat het succes van een dergelijk project niet alleen draait om de technische kracht van de oplossing, maar ook om de kwaliteit van de menselijke begeleiding.

Over e-SCM

Met bijna 20 jaar ervaring in de mode- en luxesector ondersteunt e-SCM Solutions merken bij het beheer van hun supply chain aan de inkoopzijde. Het bedrijf helpt spelers in de sector hun servicelevels te verzekeren, nauwer samen te werken met partners en real-time inzicht te krijgen in alle stromen. Dankzij een platform dat specifiek is ontworpen voor de fashion business stelt e-SCM klanten in staat hun operaties nauwkeurig aan te sturen, risico’s te anticiperen en duurzame prestaties te realiseren.

Credits: e-SCM

Download hier de Bellerose-case study.

Over Bellerose

Bellerose werd in 1989 in België opgericht door Patrick Van Heurck en groeide uit tot een toonaangevend merk in het toegankelijke premium segment. Met 25 eigen winkels in België, Frankrijk en Nederland, een aanwezigheid in zo’n 30 landen via e-commerce en een uitgebreid netwerk van multimerkenretailers, stond het bedrijf voor een cruciale uitdaging: de modernisering van zijn supply chain.