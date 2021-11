Ben jij klaar voor het piekseizoen?

Consumenten gaan in het komende seizoen op jacht naar de leukste sinterklaas- en kerstcadeaus. Daarna is het tijd voor aantrekkelijke koopjes in de Sale. Winkelstraten stromen vol en online is het, sinds de coronacrisis, nog altijd drukker dan ooit. Reden te meer om jouw webshop én winkel klaar te stomen voor het piekseizoen van 2021-2022.

Wil jij een conversieboost online én in de winkel? Met deze checklist haal je alles uit het piekseizoen.

Adyen liet een uitgebreid consumentenonderzoek uitvoeren onder meer dan tweeduizend Nederlanders en Belgen. Daaruit blijkt dat unified commerce en de perfecte klantervaring een cruciale rol spelen in de toekomst van retail. Met behulp van onze bevindingen creëerden we een guide waarmee je jouw (web)winkel optimaliseert voor maximale verkoop tijdens de feestdagen. We geven je alvast een voorproefje.

De kracht van unified commerce

Tijdens de coronacrisis zochten merken naar nieuwe manieren om in contact te blijven met klanten. Vooral toen winkels sloten, was het van groot belang om niet van de radar te verdwijnen. Zo gaf de Bijenkorf consumenten de mogelijkheid om te winkelen via Zoom. Eventuele bestellingen werden vervolgens thuisbezorgd met een bakfiets. Rituals en Fabienne Chapot hielpen klanten via WhatsApp om alsnog persoonlijk (stijl)advies te kunnen geven.

Toen alle winkels weer open mochten, bleken deze nieuwe vormen van klantcontact nog steeds geliefd. Ze zijn een aantrekkelijke aanvulling op de unified commerce benadering. Of het nu Cyber Monday, Sinterklaas of kerst is; jouw merk is toekomstbestendig wanneer je innovatieve ideeën omarmt. Wat dacht je bijvoorbeeld van Endless Aisle? Met dit concept kunnen consumenten, via een interactief scherm in de winkel, alsnog hun favoriete jas of lippenstift kopen, wanneer deze in de winkel niet op voorraad is. Ook Pay by Link biedt interessante mogelijkheden. Als een klant tijdens Black Friday in de winkel een grote aankoop doet, zoals een matras of wasmachine waarbij ook de bezorging geregeld moet worden, is het makkelijk om een betaallink te mailen of appen. De klant kan vervolgens thuis in alle rust betalen.

Dit is een kleine greep uit een breed scala aan mogelijkheden. Ben jij benieuwd hoe je, met behulp van een aantal praktische stappen, in de startblokken staat voor een succesvol piekseizoen? Ontdek het in onze guide.

We wensen je veel plezier tijdens het aankomende piekseizoen. Hopelijk stroomt je webshop bomvol en mogen klanten genieten van jouw zorgvuldig ingerichte winkel.