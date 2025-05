Benetton halveert verlies in 2024

De kledinggroep Benetton heeft zijn financiële situatie flink verbeterd. Het verlies over 2024 bedraagt iets minder dan 100 miljoen euro, terwijl dat een jaar eerder nog 235 miljoen euro was – een verbetering van ruim 57 procent.

Ook de schuldenlast daalde: de netto financiële positie ging van 460 miljoen euro in 2023 naar 411 miljoen euro in 2024.

Topman Claudio Sforza voert sinds zijn aantreden een grootscheeps hervormingsplan door, gebaseerd op vijf pijlers. Te weten: herpositionering van het merk en meer focus op digitale kanalen, kostenverlaging van eindproducten zonder in te leveren op kwaliteit, efficiënter distributie- en verkoopnetwerk, organisatorische vereenvoudiging en de verlaging van algemene kosten.

Benetton op weg naar herstel

Om efficiënter te werken, zijn alle afdelingen van Benetton samengebracht op één locatie: het logistieke centrum Castrette di Villorba (bij Treviso). Daarnaast is het bedrijf begonnen met een grondige herziening van de winkels en distributiekanalen.

Fysieke winkels met goede resultaten blijven behouden (gemiddeld 7 procent omzetgroei in 2024), terwijl de samenwerking wordt stopgezet met verkooppartners die schulden hebben openstaan.

Online verkoop krijgt een grote impuls. Benetton wil zijn achterstand in e-commerce inhalen en richt een speciale digitale businessdivisie op. Het doel: het aandeel van online verkopen verhogen van 13 procent nu, naar 20 à 25 procent van de totale omzet binnen enkele jaren.

Ook de productie wordt herzien. Voorheen maakte Benetton nog 40 procent van de kleding in eigen fabrieken. In de toekomst wordt meer uitbesteed aan gespecialiseerde leveranciers, om flexibeler en goedkoper te produceren.

De doorlooptijd voor nieuwe collecties is bovendien gehalveerd van 12 naar 6 maanden. Dit zorgt niet alleen voor minder voorraden en lagere kosten, maar maakt het bedrijf ook wendbaarder richting consumententrends.

Als onderdeel van deze nieuwe strategie zijn twee nieuwe kledinglijnen gelanceerd, geïnspireerd door de Zuid-Koreaanse markt – waar Benetton met 300 winkels sterk vertegenwoordigd is. Sisley K moet een stijlvolle premiumlijn voor vrouwen zijn, met een moderne, stedelijke uitstraling. Deze wordt verkocht via een flagshipstore in Rome en online. Bbold is een kledinglijn die een frisse interpretatie van het Benetton-erfgoed moet weerspiegelen, met opvallende kleuren, oversized vormen en sportieve elementen, gericht op een jong publiek.