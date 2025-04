Reorganisatie Benetton verloopt volgens plan

De reorganisatie bij Benetton verloopt zoals verwacht. Claudio Sforza, de algemeen directeur van Benetton, gaf vorige week een update over het bedrijf tijdens de Top 100. Dit evenement werd georganiseerd door Nord Est Multimedia in samenwerking met Pwc op het hoofdkantoor van de Benetton Group in Castrette di Villorba, zo meldde de online editie van de krant Il Nord Est.

De Benetton Group heeft het, net als veel andere bedrijven, moeilijk gehad, maar het bedrijf is er trots op te kunnen zeggen dat het zijn efficiëntie heeft herwonnen.

Het bedrijf is momenteel bezig met een uitgebreide reorganisatie. Zoals enkele maanden geleden gemeld, zal dit tot het sluiten van 400 winkels leiden tegen het einde van het jaar, waarvan ongeveer 200 in Italië, van de 3.500 wereldwijd. De afgelopen maanden was het management onder leiding van algemeen directeur Claudio Sforza in onderhandeling met de vakbonden.

Dit jaar viert Benetton, een van de meest bekende Italiaanse merken in het buitenland, zijn 60-jarig bestaan. Gezien de aanhoudende crisis zijn er echter geen feestelijke modeshows gepland, zoals bij het 40-jarig jubileum. Toen koos het bedrijf, dat in 1965 werd opgericht door Luciano Benetton, het Centre Pompidou in Parijs om het belangrijke jubileum te vieren. Benetton brengt ter gelegenheid van de designweek wel een tentoonstelling van de Finse kunstenares Paula Pääkkönen naar Milaan. De tentoonstelling is te zien in de winkel aan de Corso Vittorio Emanuele in Milaan. “United Colors of Benetton viert zijn bijzondere levensstijl met 'Summer together' in samenwerking met de jonge Finse kunstenares Paula Pääkkönen”, aldus een verklaring van het bedrijf uit Ponzano Veneto. Er wordt een reeks ijssculpturen getoond, waarin de vormen en kleuren van het dessert-symbool van de zomer de glanzende en fragiele aard van het glas ontmoeten.

La sede Benetton. Credits: Benetton