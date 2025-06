Benetton-moeder Edizione boekt 10,1 miljard euro omzet in 2024

Edizione SpA, het Italiaanse holdingbedrijf van de familie Benetton, heeft over het boekjaar 2024 een stijging van de geconsolideerde omzet geboekt. De omzet steeg naar 10,1 miljard euro, tegenover 9,5 miljard euro in het voorgaande jaar. De nettovermogenswaarde groeide tot 13,2 miljard euro (tegenover 11,7 miljard euro in 2023). Het aantal medewerkers nam in de afgelopen drie jaar toe van ongeveer 70.000 naar ruim 100.000. Ongeveer een derde van het managementteam bestaat uit vrouwen, aldus een persbericht.

De infrastructuurbedrijven binnen de groep bevestigden hun duurzaamheidsdoelstelling: tegen 2040 willen ze hun directe CO₂-uitstoot volledig hebben teruggebracht naar nul. Inmiddels is 73 procent van het elektriciteitsverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Verliezen van Benetton gehalveerd

Zoals in mei gemeld, zijn de verliezen van de kledinggroep Benetton meer dan gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Ze bedroegen iets minder dan 100 miljoen euro, een verbetering van 57,5 procent vergeleken met 2023 (toen nog 235 miljoen euro verlies). De netto financiële positie verbeterde met circa 50 miljoen euro: van 460 miljoen euro in 2023 naar 411 miljoen euro in 2024.

Edizione, opgericht in 1981, is een van de toonaangevende industriële holdings in Europa. De onderneming is volledig in handen van de familie Benetton. Tot de portefeuille behoren, naast kledingmerk Benetton, ook de infrastructuurgroep Mundys, verzekeraar Assicurazioni Generali en investeringsbank Mediobanca.

“In 2024 hebben we met volle inzet verder gewerkt aan de transformatie en vernieuwing van Edizione,” aldus Alessandro Benetton in een brief aan de stakeholders. “We hebben de bedrijfsresultaten verder versterkt, onze reikwijdte vergroot, en onze governance aangepast aan de hoogste internationale normen. Ook zijn we blijven investeren in duurzaamheid en innovatie – twee strategische kernwaarden voor ons en onze deelnemingen.”

Alessandro Benetton en Enrico Laghi worden benoemd tot president en CEO van Edizione

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft tevens de Raad van Bestuur benoemd conform de nieuwe bepalingen in de statuten. Deze voorzien in de invoering van een monistisch bestuurssysteem met ingang van deze zittingsperiode. Dit systeem is bedoeld om het besluitvormingsproces van de vennootschap te versnellen, te stroomlijnen en efficiënter te maken. Het voldoet aan de modernste internationale governance-normen, aldus het persbericht.

Op basis van de nieuwe bestuursstructuur hebben de vier familietakken unaniem ingestemd met de benoeming van vier onafhankelijke leden van de raad van bestuur. Naast de herverkiezing van Vittorio Pignatti en Irene Boni werden twee nieuwe leden toegevoegd: Laura Zanetti, directeur van de opleiding Economie en Financiën aan de Bocconi-universiteit, registeraccountant en registeraccountant. Annachiara Svelto, expert in ondernemingsrecht, fusies en overnames en corporate governance, was voorheen lid van de raad van bestuur van energiebedrijf Enel, netbeheerder Terna en de bank Credito Emiliano.

De Algemene Vergadering benoemde vervolgens Alessandro Benetton tot lid van de Raad van Bestuur. Hij zal de komende drie jaar voorzitter zijn. Enrico Laghi zal voor een termijn van drie jaar CEO zijn. Andere leden zijn Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton en Ermanno Boffa.

Alessandro Benetton Credits: Courtesy of Edizione

“De komende jaren willen we blijven groeien in de sectoren waar we al een vooraanstaande expertise hebben en nieuwe sectoren verkennen”, aldus Benetton. “We blijven innoveren en financiële en industriële expertise inbrengen. We zetten onze ‘experimentele aanpak’ voort, waarbij we de logica van de lange termijn investeerder combineren met de mentaliteit van een startup. We streven ernaar producten en diensten te creëren die voorheen niet bestonden.”