Benut je kans: Vendor Managed Inventory (VMI) helpt je merk groeien

De meeste modemerken of leveranciers stonden voor de coronacrisis al onder druk. Door deze crisis is er nu nog meer onzekerheid voor de planning van de komende collecties. Consumenten besteden minder, er is veel onverkochte voorraad en er is enorme concurrentie nu de winkels weer heropenen. In het nieuwe normaal, kan Vendor Managed Inventory (VMI) helpen om de kansen in je voordeel te keren en zo je merk te laten groeien en je marktaandeel te verbeteren.

Het coronavirus heeft een dramatische impact op iedere sector van de economie, van luchtvaart tot restaurants, ook de modebranche is bijzonder sterk getroffen. Een recent McKinsey rapport geeft aan dat, “De gemiddelde marktkapitalisatie van kleding, mode en luxeartikelen met 40% is gedaald tussen begin januari en 24 maart 2020 – een veel sterkere daling dan de beurzen laten zien.”1

Nu de winkels weer openen, wordt het nieuwe modelandschap langzaam zichtbaar. De nieuwe 1,5 meter economie, het consumenten vertrouwen en onverkochte voorraden. De modebedrijven en merken die succesvol zullen zijn in dit nieuwe modelandschap zijn die merken die dichter bij de consument staan en hun bedrijfsmodellen kunnen aanpassen aan de behoeften van de consument. VMI helpt je met beiden.

Benut je kansen met Vendor Managed Inventory

VMI helpt de leverancier om:

De productie en budget planning te verbeteren

De voorraad daar neer te leggen waar die het beste verkocht zal worden

Meer inzicht te ontwikkelen in de werkelijke behoeftes van de consument door accurate verkoopdata

VMI helpt de retailer om:

De voorraadbeschikbaarheid te verbeteren

Minder nee te verkopen

Minder hoge eindvoorraden en prijsreducties te hebben

Smart Supply maakt implementatie van VMI makkelijker

Voor de implementatie van een effectieve VMI oplossing is het essentieel om uitgebreide informatie te delen tussen de leverancier en de retailers om zo te zorgen dat de juiste voorraad op het juiste moment in de juiste winkel ligt. In tegenstelling tot 1-op-1 replenishment, berekent Smart Supply voorraad niveaus op basis van gerealiseerde verkoop, de beschikbare voorraad en individuele winkelinstellingen. De software maakt gebruik van een geavanceerd algoritme om de voorraad niveaus voor iedere SKU dagelijks te berekenen, ’s nachts worden de orders aangemaakt om deze voorraad niveaus in de verschillende winkels aan te vullen. Deze replenishment aanpak sluit beter aan bij het werkelijke koopgedrag in de verschillende winkels om zo de winstgevendheid te verhogen. Het consumentengedrag vormt de hartslag van de supply chain.