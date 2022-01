Bereid je voor op jouw toekomst met gratis coaching

Ben jij van plan binnenkort de stap te maken naar ander werk? Dan is het goed om je eerst voor te bereiden op de toekomst van de fashionbranche. Er staat namelijk een hoop te gebeuren de komende jaren. Nu hebben veel bedrijven nog heel hard mensen nodig, maar naar verwachting verdwijnen er in de nabije toekomst een hoop banen van de arbeidsmarkt. De oorzaken: automatisering en e-commerce. Door je nu op die ontwikkelingen voor te bereiden, vergroot je de kans op leuk en passend werk later. Én heb je een streepje voor tijdens je sollicitatiegesprek binnenkort! De werkcoaches van Werkprikkel helpen jou klaarstomen voor morgen.

Arbeidsmarkt van de toekomst…

Steeds meer werk wordt gedaan door machines en software. Die kunnen namelijk veel taken sneller, nauwkeuriger en goedkoper uitvoeren dan mensen. In de productie zien we vooral steeds meer robots werken, aan de verkoopkant wordt ons veel werk uit handen genomen door websites en apps. Gelukkig kunnen computers niet alles beter dan wij. Mensen blijven beter in de zogenaamde soft skills: persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele eigenschappen die je vaak nodig hebt als je met mensen werkt. Daarom is het verstandig deze skills nu al zo goed mogelijk te ontwikkelen.

…en de retail van morgen

Deze ‘menselijke’ eigenschappen sluiten naadloos aan bij het toekomstbeeld van winkels. Omdat snelle, gerichte aankopen makkelijk online worden gedaan, krijgen fysieke plekken een andere functie: die van ontmoeten, oriënteren en leren. Klanten zullen vooral naar winkels komen om advies te krijgen over het aanbod en producten te vergelijken. Een goede klik met en service van jou als medewerker draagt direct bij aan het succes van zo’n bezoek.

Vaardigheden ontwikkelen, hoe dan?

Weten wat je nog moet leren of ontwikkelen ter voorbereiding op de toekomst, dat is stap één. Maar je hebt er natuurlijk pas iets aan als je er concreet mee aan de slag gaat. Hoe doe je dat precies? Je kunt zelf op zoek naar cursussen of trainingen. Maar je kunt ook een professional inschakelen. De werkcoaches van Werkprikkel bijvoorbeeld: die stomen jou in een persoonlijk ontwikkeltraject weer helemaal klaar voor de nabije en verre toekomst.

Hoe ze dat doen, hangt helemaal van jouw vraag af. Elk traject bestaat uit vier uitgebreide coachgesprekken en een arbeidsmarktwaardescan. Zo ontdek jij precies waar je in uitblinkt en wat voor vaardigheden jij nog kunt ontwikkelen. Vervolgens maken jullie samen een plan voor de toekomst. Jij bepaalt het doel, je coach helpt jou om de beste route uit te stippelen.

Meld je gratis aan voor een persoonlijke ontwikkeltraject