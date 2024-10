Bereid je voor op producentenverantwoordelijkheid: is jouw merk compliant?

De textielindustrie staat aan de vooravond van grote veranderingen, vooral op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Voor bedrijven in de modebranche is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel. Maar wat houdt dit precies in, en wat betekent dit voor jouw merk?

Circulaire doelstellingen in de textielsector

De EU heeft ambitieuze doelen gesteld: tegen 2025 moet minimaal 50% van het textiel dat op de Nederlandse markt wordt gebracht, worden gerecycled of hergebruikt. Dit loopt op tot 75% in 2030. Het gaat hierbij specifiek om hergebruik, recycling en vezel-tot-vezel recycling. Voor veel modebedrijven is de vraag: waarom moeten we hieraan voldoen? Het antwoord is simpel: de circulaire transitie is niet langer een keuze, maar een verplichting vanuit de EU. In Nederland is dit vastgelegd in het Besluit UPV Textiel.

Wat is producentenverantwoordelijkheid?

UPV staat voor Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. Dit betekent dat zodra je textiel op de markt brengt, je verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt wanneer deze producten hun einde van de levenscyclus bereiken. Denk hierbij aan de inzameling, hergebruik en recycling. Misverstand: “Maar ik produceer zelf geen textiel, ik verkoop het alleen. Heb ik dan producentenverantwoordelijkheid?” Antwoord: Ja! Ook als je alleen maar verkoopt, en niets produceert, ben je een producent in de ogen van de wet als je textielproducten op de markt brengt.

Hoe weet je of jij producentenverantwoordelijkheid hebt?

Als je fabrikant, importeur of verkoper van textielproducten bent, is het cruciaal om te onderzoeken of je onder de UPV valt. Producentenverantwoordelijkheid betekent dat de eerste partij die textiel op de markt brengt, verantwoordelijk is voor de inzameling en verwerking wanneer de consument of gebruiker van deze producten af wil.

Wat zijn de verplichtingen?

Producentenverantwoordelijkheid brengt enkele verplichtingen met zich mee:

Registratie bij het nationale producentenregister.

Rapportage van de hoeveelheden textiel die je op de markt brengt.

Bijdrage betalen voor de inzameling en verwerking van afgedankte textielproducten.

Niet alle textielproducten vallen onder de UPV. Het gaat met name om kleding, bedlinnen, tafellinnen en huishoudlinnen. Deze moeten per categorie worden gerapporteerd. De hoeveelheid textiel die je verkoopt, bepaalt de bijdrage die je betaalt voor de duurzame verwerking. Dit betekent dat je een gedegen administratie moet bijhouden, tot aan het gewicht van de producten die je verkoopt.

Aansluiten bij producentencollectieven

Hoewel je je producentenverantwoordelijkheid individueel kunt invullen, is het veel efficiënter om dit collectief te doen. In Nederland zijn er drie producentencollectieven waarbij je je kunt aansluiten. Elk heeft zijn eigen aanpak en doelstellingen, dus het is verstandig om met hen in gesprek te gaan om te bepalen welke het beste bij jouw bedrijf past.

Heb je zelf al een goed functionerend retoursysteem voor je producten? Dat kan je wellicht integreren in het collectief. In andere EU-landen is er vaak slechts één producentencollectief per land, wat de keuze eenvoudiger maakt.

Wat als je verkoopt in meerdere landen?

Ook in andere EU-landen worden UPV-systemen ingevoerd om de Europese doelstellingen te halen. Als je textiel verkoopt in verschillende landen, moet je je in elk van deze landen registreren en rapporteren. Aansluiting bij een producentencollectief is ook dan het handigst en soms zelfs verplicht. Je moet dus goed inzicht hebben in waar je verantwoordelijkheden liggen, en dat kan voor merken die internationaal opereren behoorlijk complex worden.

Weee Nederland biedt ondersteuning

Het voldoen aan de UPV-vereisten brengt veel administratieve last met zich mee. Weee Nederland biedt bedrijven ondersteuning bij het beheren van deze verantwoordelijkheden. Met onze consultancy- en ondersteuningsdiensten zorgen wij ervoor dat je voldoet aan de regels in Nederland én in andere EU-landen. Je hebt één aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met producentenverantwoordelijkheid.

Onze boodschap: Zorg dat je in beeld hebt of je producentenverantwoordelijkheid hebt, ook als je alleen maar verkoopt. Weee Nederland kan je helpen compliant te worden én te blijven.