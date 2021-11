Bereid uw bedrijf voor op de feestdagen met ChannelAdvisor

Met de feestdagen in aantocht en de effecten van Covid-19 nog steeds merkbaar in de wereldwijde toeleveringsketens, en daarnaast de complexiteit van Brexit - hoe voorbereid is uw marktplaats bedrijf?

ChannelAdvisor's manager van account services, Vini Ratnamaheson, heeft een aantal goede tips om uzelf voor te bereiden op succes - van het in kaart brengen van uw voorraadniveaus tot het optimaliseren van uw productinhoud, evenals het aanpassen van uw reclame- en promotieplannen, en hoe te reageren op ratings en beoordelingen.

Wees u bewust van het veranderende consumentengedrag

Het is belangrijk om uw marktplaatsbedrijf zo snel mogelijk voor te bereiden op de feestdagen, want in 2020 gaf 49 procent van de consumenten aan dat ze verwachtten "meer" van hun inkopen voor de feestdagen online te doen. Een cijfer dat sindsdien waarschijnlijk is gestegen als gevolg van de algemene verschuiving in het consumentengedrag naar meer online winkelen als reactie op de pandemie.

Uit recent onderzoek van ChannelAdvisor blijkt ook dat consumenten ongeduldigere shoppers worden. 81 procent van de Britse consumenten verklaarde dat als een product niet op voorraad was, zij een soortgelijk product van een ander merk zouden kopen. Dit fenomeen deed zich vervolgens voor in heel Europa, met 77 procent van de Franse en 62 procent van de Duitse consumenten die zeiden dat ze naar een andere retailer zouden gaan als een product niet op voorraad was.

Ratnamaheson legt uit: "De pandemie heeft ervoor gezorgd dat Britse shoppers steeds meer vertrouwd raken met e-commerce. Dit betekent dat consumenten zich er maar al te goed van bewust zijn dat er een enorm aantal verkoopkanalen voor hen beschikbaar zijn en als een merk een product niet tijdig kan leveren, zal u zien dat shoppers gretig geld uitgeven bij een concurrent.

"Merken zullen in de aanloop naar deze kerstdagen meer dan ooit op de voorraad moeten letten en ervoor moeten zorgen dat de voorraad beschikbaar is voor de vroege feestgangers, voor de intense winkelactiviteit tijdens de Cyber Five periode en voor de last-minute kopers. De merken die dit jaar zullen floreren, zullen nu al de verkopen van vorig jaar bekijken om de bestsellers te identificeren en nieuwe stijlen of productlijnen te evalueren die tijdens het hoogseizoen populair kunnen zijn."

Begrijp uw voorraad

Om ervoor te zorgen dat u uw verkoopdoelstellingen voor 2021 haalt, moet u voldoende voorraad beschikbaar hebben voor het hele vakantieseizoen, voor de vroege feestelijke shopper tot de koopjesjager tijdens Cyber Five, en niet te vergeten, de last-minute kopers.

Om ervoor te zorgen dat u niet zonder voorraad komt te zitten of uw behoeften overschrijdt en eindigt met te veel product aan het einde van het vierde kwartaal, stelt ChannelAdvisor voor dat merken en retailers de verkoop van vorig jaar herzien om topverkopers te identificeren en nieuwe stijlen of productlijnen te evalueren die populair kunnen zijn tijdens het hoogseizoen, evenals een betrouwbare prognosetool te gebruiken om ervoor te zorgen dat u voorraden aanlegt op het optimale niveau voor uw waarschijnlijke verkoop.

"Door gebruik te maken van technologie kunt u echt het juiste evenwicht vinden met uw voorraad. Een van de beste methodes om ervoor te zorgen dat u uw voorraad op het optimale niveau voor uw waarschijnlijke verkoop houdt, is het gebruik van een betrouwbare prognosetool", zegt Ratnamaheson.

"ChannelAdvisor's data-gedreven Demand Forecaster tool bijvoorbeeld, kan e-commerce verkopers helpen hun voorraad te voorspellen die nodig is om te voldoen aan de komende verkoopvolumes, zonder over- of onderbevoorrading. Daarnaast moet u evalueren of u de middelen heeft om orders intern te vervolledigen of dat uw product wilt verzenden voor de afhandeling via externe services. ChannelAdvisor's Inventory Management functies kunnen u helpen om beoordelen en maken van data-gedreven beslissingen van uw opties."

Optimaliseer de inhoud van uw product

Bij het overwegen van productoptimalisatie is het doel tweeledig: het verhogen van organisch verkeer naar uw producten door optimalisatie van zoekresultaten en consumenten de informatie bieden die ze nodig hebben om een weloverwogen beslissing te nemen.

Op Amazon, bijvoorbeeld, zorgt het invoeren van een accuraat "Item Type Keyword" voor elk van uw producten ervoor dat het accuraat wordt gecategoriseerd. De lijst van ITK's kan worden gevonden via Amazon's "Browse Tree guides". Dit zal consumenten helpen die per categorie browsen om uw producten te vinden.

U kunt ook een lijst met zoektermen opgeven om het verkeer naar uw artikelen te stimuleren, naast de zoekwoorden die in de lijst zelf staan. Elke marktplaats heeft zijn eigen best practices en aanbevelingen - dit is een goed moment om na te gaan dat uw productcontent met beide in overeenstemming is.

Ratnamaheson zegt: "De sleutel tot het optimaliseren van de online ervaring van uw klanten is om shoppers in staat te stellen online net zoveel, zo niet meer, over een product te weten te komen als wanneer ze fysiek in de winkel zouden winkelen. Door de klant te informeren met geoptimaliseerde productlijsten, rust u hem uit met de details om een aankoopbeslissing te nemen. Vergeet niet dat deze benadering niet overal toepasbaar is. Elke marktplaats heeft zijn eigen specifieke standaarden, wat betekent dat uw gegevens op elk platform moeten worden afgestemd om hoger in de lijsten te komen bij categorie- en trefwoordzoekopdrachten."

Maak uw reclame- en promotieplannen op maat

Het ontwikkelen van een reclame- en promotiestrategie voor de feestdagen is voor elk bedrijf uniek en om een duidelijke richting te bepalen, stelt Ratnamaheson voor om de volgende vragen te beantwoorden:

Wat zijn de belangrijkste doelen die u wilt bereiken tijdens het kwartaal? Wat is de status van uw content? Voordat u uw reclamestrategie afrondt en campagnes lanceert, moet u de inhoud van uw advertenties controleren, van titels tot tekst en afbeeldingen. Is alles geoptimaliseerd voor vakantieshoppers? Maakt u gebruik van alle advertentietypes en targetingmogelijkheden? Bent u in een sleur geraakt zonder de ROAS goed te bestuderen, de laatste vooruitzichten van uw meest waarschijnlijke kopers en eventuele nieuwe mogelijkheden volledig te onderzoeken? Wat was het succespercentage van de acties die u vorig jaar voerde? Zijn de omstandigheden veranderd ten opzichte van vorig jaar - en zo ja, hoe zou dat uw aanpak dit jaar kunnen beïnvloeden?

"Ratnamaheson: "Om er zeker van te zijn dat u de vraag tijdens de piekperiodes opvangt, moet u voldoende budget uittrekken om op Amazon en andere kanalen te adverteren. "Dit zal u helpen om maximale exposure voor uw producten te krijgen. Concurrenten zullen hetzelfde doen, dus het is een kwestie van iedereen voor blijven."

Reageer op beoordelingen en recensies

De mening van andere klanten kan van grote invloed zijn op potentiële kopers tijdens hun shoppingtraject, en idealiter moet er snel gereageerd moeten worden op alle ratings en reviews.

Tijdige, voortdurende communicatie met betrekking tot beoordelingen geeft aan dat een bedrijf aanwezig is, actief luistert naar zijn consumenten en geïnteresseerd is in hun feedback. Tijdens de drukte van het hoogseizoen moet u echter voorrang geven aan de beoordelingen en recensies ten aanzien van uw responstijd.

Geef prioriteit aan zeer negatieve beoordelingen en beoordelingen die direct om een antwoord vragen, want slechte beoordelingen kunnen potentiële kopers afschrikken en de status van uw verkoper op een marktplaats beïnvloeden. U moet ook een opeenstapeling van middelmatige beoordelingen in de gaten houden, want dit kan de gemiddelde beoordeling naar beneden halen en kopers doen aarzelen om uw product te kopen.

"Het hoogseizoen kan een hectische en opwindende tijd van het jaar zijn - maar er is één kernwaarheid. Communicatie is van cruciaal belang. Het uiteindelijke succes van uw plannen en procedures hangt af van effectieve communicatie binnen uw organisatie. Of u nu een klein bedrijf of een wereldwijd opererend bedrijf bent, duidelijke, effectieve en snelle communicatie, waarbij informatie twee kanten op kan stromen, zal een belangrijke rol spelen bij uw vermogen om zich aan te passen en vooruitgang te boeken in de snel veranderende omgeving van e-commerce."