Bestseller bouwt grootste Europese distributiecentrum van massief hout in Lelystad

De Deense modegroep Bestseller kiest voor een duurzaam ontwerp voor het nieuwe distributiecentrum in Lelystad. Het logistieke centrum, dat 155.000 vierkante meter telt, zal gebouwd worden van massief hout, zo maakt Bestseller bekend in een persbericht. Het magazijn moet in 2026 klaar zijn.

Het toekomstige distributiecentrum van Bestseller wordt tevens het grootste magazijn van Europa dat uit deze houtsoort wordt gesneden. Bovendien wordt het gebouw voorzien van 23.000 vierkante meter zonnepanelen. Voor het ontwerp sloeg Bestseller de handen ineen met architectuurstudio Henning Larsen.

“We zijn blij dat we het ontwerp van ons nieuwe logistieke centrum, waarvoor we zeer grote ambities hebben, kunnen onthullen. Niet alleen omdat het onze mogelijkheden voor toekomstige groei versterkt, maar ook omdat het is ontworpen om uit te blinken in duurzaam bouwen, niet in de laatste plaats door de keuze voor massief hout in de constructie. We wilden dat het gebouw ons streven naar esthetisch design zou aantonen, en we zijn erg trots op wat we samen met Henning Larsen voor elkaar hebben gekregen”, aldus Allan Kyhe Kjærgaard, Directeur Logistiek bij Bestseller, in het persbericht.

Het toekomstige gebouw zal in de toekomst werkgelegenheid creëren voor meer dan 600 personen.