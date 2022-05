Bestseller: Dit zijn de lessen die het moederbedrijf Jack & Jones heeft getrokken uit de 3D-implementatie

3D is reeds lang geleden gevestigd als een wereldwijde standaard. In de automobielindustrie is deze technologie al lang niet meer weg te denken uit de productontwikkeling. Maar in de mode-industrie hebben mensen de neiging om te volgen op driewielersnelheid. De meeste modemerken aarzelen nog door het gebrek aan best practices en strategische casestudies, en door de hoge eisen die aan de middelen worden gesteld.

Dat geldt echter niet voor Beststeller. Als een van de grootste modespelers in Europa was het Deense moederbedrijf van merken als Jack & Jones en Vero Moda vijf jaar geleden al bezig met de 3D-transformatie van zijn eigen productontwikkeling.

Frederik Smed was er vanaf het begin bij als Business Development Manager. Tussen 2017 en 2021 heeft hij aanzienlijk bijgedragen tot de uitvoering van de 3D-routekaart van de Groep. Vandaag runt hij zijn eigen mode 3D agentschap, Kapsules. Hij kijkt met ons terug op zijn reis bij Bestseller, vol belangrijke lessen, onverwachte hindernissen en gevierde successen.

In onbekende wateren vroegtijdig je zwemvest uittrekken

Bestseller is verantwoordelijk voor de betrouwbare coördinatie van enkele van de bekendste merken van Europa. Volgens Frederik speelde 3D al in een vroeg stadium een sleutelrol bij de planning van de blijvende concurrentiekracht van de groep en zijn merken:

"Het was ons al vroeg duidelijk dat 3D op korte of lange termijn een beslissende rol zou gaan spelen in de mode-industrie. Daarom wilden we hier ook zo vroeg mogelijk onze antennes richten om de concurrentie net dat beslissende stapje voor te zijn.”

Bij gebrek aan ervaring in de sector moest Bestseller voor dit grote project volledig vertrouwen op zijn eigen strategische aanpak. Samen met zijn team was Frederik verantwoordelijk voor het creëren van het groepsbrede basiskader voor de latere implementatie binnen de afzonderlijke merken – en er was heel wat te doen. Van budgetplanning en KPI-formulering, tot softwareselectie en ontwikkeling van gegevensinterfaces, tot teamtraining en integratie van leveranciers: vele kerncompetenties moesten op elkaar worden afgestemd.

Zelfs een goed uitgedacht plan kan je voor onvoorziene problemen stellen

Om de voortgang van het lopende 3D-project te meten en te evalueren, kwam een speciaal geselecteerd controlepanel elk kwartaal bijeen. Hierbij werden bijvoorbeeld de hoeveelheid reeds gescande materialen, het aantal in 3D geïntegreerde leveranciers en de huidige status van de digitale materiaalbibliotheek beoordeeld. Hoewel de meeste digitale mechanismen voor Frederik en zijn team verliepen zoals gepland, verliep lang niet alles vlekkeloos. Met name de in het begin wat verwaarloosde betrokkenheid van externe partners had snel tot het mislukken van het project kunnen leiden:

"We dachten dat we het allemaal wel alleen af konden. Dat was onze grootste fout. We hebben er niet aan gedacht om de leveranciers er vanaf het begin specifiek bij te betrekken, hoewel ze onderweg net zo belangrijk zijn.”

Waarom de toekomst er veelbelovend uitziet ondanks een wisselende staat van dienst

De duidelijke aanpak van een controleorgaan met regelmatige feedback heeft op groepsniveau zeer goed gewerkt voor de algemene strategische richting van het project. Toch verliep niet alles zoals gepland bij de afzonderlijke merken, zoals Frederik duidelijk maakt met een voorbeeld van Jack & Jones:

"Toen we onze 3D-roadmap bij Jack & Jones wilden testen, lukte niet alles. Destijds besefte ik niet dat één persoon de volledige verantwoordelijkheid geven over 3D-ontwerp niet de juiste strategie was. Ze zat alleen en maakte alle patronen en schetsen voor de online catalogus. Ondanks de nodige vaardigheden, was ze volledig overbelast. Omdat ze niemand had om haar bij te staan en haar te leiden. Op dit punt is het gemakkelijk om je gemarginaliseerd te voelen ten opzichte van de rest van het bedrijf als niemand echt het belang van je rol en de toegevoegde waarde van je werk inziet. Ik weet nu dat 3D een centraal onderdeel van de merkbekendheid moet worden om echt te werken.”

Naast dit belangrijke inzicht was er ook behoefte aan een verdere verbetering van de betrokkenheid van de leveranciers. Bestseller pakte deze uitdaging als volgt aan:

"We hebben onze leveranciers gewoon alle mogelijkheden en voordelen laten zien die samenwerking in 3D zou opleveren. Kostenbesparingen, snellere productietijden en een betere productkwaliteit waren belangrijke aandachtspunten. Na dit gesprek zei zowat elke leverancier tegen ons: 'oké, we doen mee'. Toen wij onze merken in Denemarken konden vertellen dat wij nu duizenden bruikbare digitale textielsoorten in de materiaalbibliotheek hebben en dat 50 leveranciers al in dit systeem werken, was de oorspronkelijke scepsis van velen verdwenen

Drie lessen voor een succesvolle 3D-implementatie

Les #1: Niet alles hoeft altijd opgenomen te worden

"We hebben permanent een externe 3D-expert ingehuurd voor veel geld, wat ik kleinere merken niet echt zou aanraden. In het begin zou ik eerder adviseren om met een softwarepartner te werken en hulp te krijgen waar het mogelijk is. Je kunt beter eerst trainingsuren voor 3D boeken, voordat je er al voor de eerste eigen 3D-designpoging te veel eigen middelen in stopt.”

Les #2: Schaal altijd geleidelijk op om niet overweldigd te worden

"Ook al ben ik ervan overtuigd dat de tijd rijp is voor iedereen om op 3D over te stappen, toch blijft het moeilijk om een eigen zilveren kogel te vinden. 3D is al overweldigend genoeg, dus je moet je middelen verstandig investeren en niet overambitieus zijn. Voor ons was het de juiste beslissing om vroeg met 3D te beginnen en een van de eersten te zijn. Maar we hadden met minder softwarelicenties kunnen beginnen en dan geleidelijk meer licenties kunnen nemen zodra het hele project redelijk op gang was.”

Les #3: Zelfs als er maar een paar bezig zijn met ontwerpen, moet iedereen betrokken zijn

"Om terug te komen op de Jack & Jones situatie: Het is belangrijk te beseffen dat de implementatie van 3D nooit een eenmansshow kan zijn. Niemand, of hij er nu direct of indirect bij betrokken is, mag zijn ogen sluiten voor deze verandering en wij moeten de handen ineenslaan. Er moet een omgeving worden gecreëerd waarin leren en vooruitgang in 3D worden gewaardeerd. Dit begint met het opzetten van doelgerichte ondersteuningsstructuren en het vaststellen van haalbare tussentijdse doelstellingen. Je moet het project niet in de kiem smoren door onrealistische tijdsdruk."

Ondanks de vele onzekerheden over de juiste integratie van 3D in de eigen dagelijkse gang van zaken, is Bestseller erin geslaagd waardevolle knowhow te verzamelen en een routinematige aanpak van deze verregaande technologie tot stand te brengen. Dit rust hen uit voor alle digitale innovaties die hiermee gepaard zullen gaan – of het nu AR/VR of de Metaverse is. Maar terwijl Bestseller het geld en de capaciteit heeft om in de voorhoede van deze onvermijdelijke transformatie te staan, moeten kleinere merken hun middelen anders beheren.

Daarom organiseren we op 9 juni 2022 om 11 uur (UTC +2) een webinar over "Implementing 3D: A beginner's guide for fashion brands". Dit is vooral gericht op kleine en middelgrote modemerken die 3D overwegen voor hun productontwikkeling.