Bestseller investeert 265 miljoen in distributiecentrum in Lelystad: grootste investering tot nu toe

De Deense modegroep Bestseller heeft deze week een deal getekend waarbij het twee miljard Deense kronen (265 miljoen euro) zal investeren in een nieuw logistiek centrum in Lelystad. Het is de grootste investering van de groep tot dusver. Hiermee zijn de plannen die afgelopen november over het logistiek centrum naar buiten kwamen officieel bevestigd.

Over de keuze voor Lelystad deelt Bestseller in het persbericht: “Zestig kilometer van Amsterdam met toegang tot de haven, de weg en het spoor, is de gemeente ideaal gelegen om een hoogtechnologisch, duurzaam logistiek knooppunt te worden voor de bevoorrading van de Europese markten.”

Bestseller zal het centrum gebruiken om de capaciteit en flexibiliteit van de toeleveringsketen te vergroten, alswel dichter tot zijn ‘belangrijkste klanten en grootste retailmarkten’ komen. Het plan is zo’n vijfhonderd mensen aan te nemen om in het centrum aan het werk te gaan, zo staat in het persbericht vermeldt. Afgelopen november werd er nog door Bestseller naar buiten gebracht dat het om 250 banen zou gaan.

Over de bouwplannen deelt logistiek directeur van Bestseller, Allan Kyhe Kjærgaard: “Aangezien het centrum van cruciaal belang zal zijn om onze groei te ondersteunen, willen wij zo snel mogelijk met de bouw beginnen.”

Het centrum moet naar verwachting in 2026 in gebruik genomen worden.