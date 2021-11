Modegroep Bestseller bouwt nieuw logistiek centrum in Nederland

De Deense Bestseller Group gaat een nieuw logistiek centrum in Nederland bouwen. Aankomend jaar zal begonnen worden met de bouw vlakbij Lelystad, zo is te lezen in een persbericht. Met het nieuwe centrum wil Bestseller de capaciteit vergroten, maar ook nog dichter bij de Europese klanten komen.

Bestseller schrijft dat het een kavel van 28 hectare heeft gekocht en dat het logistieke centrum ruim 100.000 vierkante meter zal beslaan. Naar verwachting zullen er 250 banen gecreëerd worden. Volgens Bestseller zal een groot deel van de medewerkers zeer gespecialiseerde ingenieurs, elektriciens en experts in logistiek en de productieketen zijn.

Het centrum moet naar verwachting in 2026 in gebruik genomen worden.