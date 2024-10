Bestseller verdubbelt gebruik van biologisch katoen uit Afrika voor Only-collecties

Het Deense modebedrijf Bestseller, bekend van merken als Only en Jack & Jones, kondigt een mijlpaal aan: sinds 2023 heeft het zijn volume biologisch katoen van boeren uit Benin (West-Afrika) meer dan verdubbeld voor het merk Only. Dit laat het bedrijf weten in een persbericht.

Bestseller faciliteert voor Only-collecties de inkoop van bijna 3.400 ton biologisch katoen uit Afrika via de Duitse organisatie Aid by Trade Foundation. Dit katoen werd rechtstreeks van lokale boeren gekocht via een direct-to-farm-model en is gecertificeerd door Cotton made in Africa.

Dit is naar eigen zeggen de eerste keer dat biologisch katoen uit Afrika op deze schaal door een groot merk als Only wordt gebruikt. Finn Poulsen, brandmanager van Only, benadrukt de impact: “Met een merk als Only hebben we de capaciteit om echt verschil te maken. Door het volume biologisch katoen dat we gebruiken te verdubbelen, dragen we bij aan een duurzamere mode-industrie.”

Sinds 2023 heeft het Deense modebedrijf Bestseller, bekend van merken als Only en Jack & Jones, het volume biologisch katoen van Afrikaanse boeren meer dan verdubbeld voor het merk Only. Credits: Bestseller

Bestseller werkt samen met de Aid by Trade Foundation om de productie van biologisch katoen in Afrika te vergroten en de sociale omstandigheden van boeren te verbeteren. Daarnaast ondersteunt het bedrijf gemeenschappen in Benin door te investeren in onderwijs- en waterprojecten, waarvan het bedrijf meldt dat meer dan 4.000 mensen profiteren.