Bestsellers, trends en winkel in Milaan: Peek & Cloppenburg Düsseldorf's FW24-inkoopseizoen

Er gebeurt veel bij de Düsseldorfse moderetailer Peek & Cloppenburg. Na de reorganisatie heeft het bedrijf zijn management geherstructureerd en is het ook van plan om de omvang van sommige verkoopgebieden te verminderen. Desondanks moeten de zaken doorgaan en reizen de inkopers zoals gewoonlijk naar beurzen en inkoopafspraken.

FashionUnited vroeg Kai Stolte, Buying Director voor Womenswear bij Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Düsseldorf, naar wat belangrijk is voor herfst/winter 24, welke stukken het momenteel goed doen en wat er verbeterd moet worden in de branche. De moderetailer legt ook uit wat hij overweegt voor de eerste winkel in Italië.

Welke lessen heeft u geleerd van de winter voor het komende inkoopseizoen?

Gezien het dynamische verloop van de seizoenen zullen we ons de komende seizoenen steeds meer richten op de vraag naar 'ready-to-wear' artikelen. Onze klanten - vooral in het midden- en hogere prijssegment - zijn op zoek naar iets speciaals. We houden hier rekening mee met het ontwerp van onze assortimentsmix in de richting van gedurfdere en meer innovatieve items.

Als multibrand retailer bieden we een hele reeks stijlen aan. Dit geeft ons de mogelijkheid om de sterke punten van de individuele merken over te brengen naar ons assortiment, weg van repetitieve basics en naar individuele merkoriëntaties met als doel het creëren van een aantrekkelijk totaalassortiment met modieuze hoogtepunten voor onze klanten.

Wat zijn jullie huidige toppers?

Denim is weer in opkomst, nieuwe stijlen zijn doorgedrongen tot de mainstream in alle leeftijdsgroepen. Rokken van satijn tot denim, van leer tot polyurethaan, in alle vormen en lengtes zullen de zomer domineren. Als overgang zal gebreide kleding in nieuwe vormen en kleuren het goed blijven doen.

En wat ga je nu minder bestellen?

Er is niet één onderwerp waar we op bezuinigen. We willen de dynamiek van ons totale assortiment voor onze klanten vergroten en hen nieuwe prikkels blijven geven om onze winkels en online te bezoeken. Ons assortiment moet inspireren - om dit te bereiken stellen we gedurfdere collecties samen op verschillende trendniveaus en vertrouwen we op een goede mix in ons merkenportfolio - van klassiek tot 'modieus eigentijds' tot premium.

Welke trends zullen het seizoen FW24 bepalen?

We zien subtielere, rustigere collecties van hogere kwaliteit. Veel partners laten prints achterwege in FW 2024/25 of bieden ze aan in een veel meer monochrome stijl. In plaats daarvan ligt de nadruk op gevarieerde stofsoorten, texturen en oppervlakken. Tailoring blijft, maar is vrouwelijker en vloeiender. We zien ook nonchalance met oversized blazers en wijde broeken of in gebroken looks met "blousons in plaats van blazers".

Vrouwelijke layering looks gemaakt van fijn breigoed, satijnen stoffen en zachte jerseys en speelse details zoals volants of ruches. Denim blijft als basis of in een 'all-over' look. En later in het seizoen zullen we weer meer weelde zien met metallic en pailletten in nieuwe variaties en glanzende materialen.

Aan welke collecties en labels besteed je dit seizoen bijzondere aandacht?

Onze inkoopcollega's reizen naar alle belangrijke beurzen, scouten trends en hebben een gevoel voor wat er komen gaat. Dit geldt zowel voor onze bestaande merkenportefeuille als voor nieuwkomers. Ons doel is om onze klanten keer op keer te inspireren met onze gecureerde goederen.

Zijn er kleuren die er uitspringen die erg populair zijn bij jullie?

Naast natuurlijke en aardse kleuren vinden we ook pasteltinten die wat van hun "lieflijkheid" verliezen. Er zijn collecties met accentkleuren die accenten zetten in opvallend rood, roze of blauw.

Zijn de prijsstijgingen van vorig jaar nog steeds erg merkbaar voor u?

De meeste leveranciers zijn zich natuurlijk bewust van de prijsgevoeligheid van klanten; de prijsstijgingen zijn dit seizoen veel gematigder. In de regel worden de prijspunten niet overschreden - en als dat wel gebeurt, is deze sprong ook zichtbaar voor de klant in de kwaliteit en het ontwerp van de goederen. Goederen met deze "nieuwe prijspunten" kunnen de assortimenten hier en daar compleet maken.

Waar is momenteel meer behoefte aan dialoog?

Seizoentrends worden steeds dynamischer. En de factoren daarachter worden steeds diverser. Trends ontwikkelen zich sneller en de vraag van klanten om de goederen sneller te kunnen kopen ook. In principe is daarom een intensieve dialoog met leveranciers en durf en passie voor nieuwe, innovatieve collecties bij zowel producenten als retailers essentieel.

Peek & Cloppenburg opent dit jaar ook zijn eerste winkel in Italië. Hoe benaderen jullie de opdracht voor de locatie in modemetropool Milaan?

Peek & Cloppenburg Düsseldorf: In principe houden we rekening met de lokale omstandigheden en passen we ons assortiment daarop aan. De marktintroductie in Italië blijft op alle ondernemingsniveaus een spannende ervaring.

Dit interview werd schriftelijk afgenomen.