Bestuursvoorzitter Takko Fashion treedt af

Karl-Heinz Holland treedt terug als voorzitter van de Raad van Advies van Textieldiscounter Takko Fashion, zo meldt het bedrijf vandaag in een persbericht. Holland zal het bedrijf op 31 juli van dit jaar verlaten om zich ‘aan nieuwe taken te wijden’. Wie hem zal opvolgen is tot dusver nog onbesloten.

Holland was in 2018 en 2019 voorzitter van de Raad van Advies van Takko Fashion en keerde in oktober 2020 terug in de functie. In 2021 nam hij ook op interim-basis htet management van Takko Fashion over, waarbij hij volgens het persbericht ‘aanzienlijk bijdroeg aan de stabiliteit en het succes van het bedrijf’.

"Karl-Heinz Holland heeft Takko Fashion de afgelopen jaren sterk vormgegeven, belangrijke strategische beslissingen genomen en het bedrijf succesvol door een fase van strategische en operationele herschikking geleid”, vertelt Takko Fashion CEO Tjeerd Jegen in het persbericht. “Hij heeft aanzienlijk bijgedragen aan de groei en succesvolle positionering in de markt. Wij danken hem voor zijn buitengewone inzet en wensen hem het allerbeste voor zijn toekomst, zowel persoonlijk als professioneel."

Holland zelf vervolgt: "Ik wil het hele team van Takko Fashion bedanken voor de vertrouwensvolle samenwerking in de afgelopen jaren. Samen hebben we met succes talloze uitdagingen het hoofd geboden en vandaag de dag is Takko Fashion goed gepositioneerd voor de toekomst met een duidelijke richting en strategie."

Naast CEO Tjeerd Jegen is het management van Takko Fashion momenteel onder leiding van Chief Financial Officer (CFO) Kurt Rosen, Chief Operations Officer (COO) Thomas Füllhaas en Chief Product Officer (CPO) Sebastian Weber.

Tijdens boekjaar 2022-2023 boekte Takko Fashion een recordomzet van 1,2 miljard euro. De omzet lag daarmee zeventien procent boven het niveau van een jaar eerder.